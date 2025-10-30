İzmir’in zemini inceleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından deprem ve heyelan riski başta olmak üzere kentin olası afetlerden etkilenmemesi için sürdürülen çok yönlü çalışmalar devam ediyor. Yapı envanteri, zemin çalışmaları, kara ve denizde yapılan depremsellik araştırmaları, kente dair önemli verilerin elde edilmesini sağlıyor. Bornova’da 7 bin hektarlık alanda saha çalışmalarını tamamlayan ekiplerin mikrobölgeleme için yeni adresi ise Karşıyaka oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy Sosyal Tesisleri ile Mustafa Kemal Mahallesi’nde sondaj makineleri ile zeminden numune alındı. Uzmanlar, ilçede yaklaşık 2 bin hektarlık alanı bu yöntemle inceleyecek.

“GÜVENLİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Tolga Oktay Gül, Bornova’da 7 bin hektarlık alanda saha çalışmalarını tamamladıklarını, raporlamaların devam ettiğini söyledi. Gül, Karşıyaka’da da yerel zemin koşullarının ve geoteknik (zemin davranışının incelenmesi) parametrelerin daha iyi anlaşılması için Egeşehir şirketi ile kapsamlı mikrobölgeleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan etütlerden alınan veriler de kullanılarak, jeolojik ve jeofizik çalışmaları yürüttüklerine değinen Tolga Oktay Gül, “Bu çalışma ile olası afet riskini önceden belirleyerek, güvenli kentleşmeyi ve planlama süreçlerinin bilimsel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece Karşıyaka’da yaşayan yurttaşlarımız için daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent yapısını oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

DEPREM MASTER PLANI İÇİN ÖNEMLİ VERİLER

Bu çalışmalardan elde edecekleri verilerin Deprem Master Planı’na altlık oluşturacağını da anımsatan Gül, şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalar aynı zamanda yapı mühendislerinin sahaya özel araştırma gerektiren alanlarda tasarımlar yapması için önemli referans olacak. Mikrobölgeleme çalışmalarını Karşıyaka için yalnızca teknik bir zemin araştırması olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu proje ile geleceğin sağlıklı yaşam alanlarını belirliyoruz. Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için önemli adımlar atıyoruz.”

SONDAJ YAPILAN ALANDA YERALTI SULARI TAKİP EDİLİYOR

Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde jeoloji mühendisi olarak görev yapan Ercüment Aysert de mikrobölgeleme için açılan sondaj kuyularından gerekli numuneleri aldıktan sonra, bu alanlarda zemin davranışlarını doğru modellemek adına yeraltı sularını takip ettiklerini anlattı. Ercüment Aysert, “Mikrobölgelemeyi tamamladığımız alanda, kuyunun giriş kısmını betonla kapatıyoruz. Sondaj yaptığımız bölgede belli aralıklarla yeraltı su seviyelerini ölçüp, zaman içerisindeki farklılıklarını takip edeceğiz. Çünkü zemin davranışlarının daha doğru modellenmesi için yeraltı sularını takip ederek, bunların ölçümlerini yapmamız gerekiyor. O nedenle tamamlanan sondaj çalışmalarının ardından kuyular, proje tamamlanana kadar korunmak üzere betonlanıyor” dedi.