İzmir İtfaiyesi Korusu’na ilk fidanlar dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ekolojisini güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bornova’da mikro orman çalışmalarını başlattı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yanındaki 8 bin metrekarelik alana ilk ağaçlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle dikildi. İzmir’in iklimine uygun yaklaşık 10 bin ağaç ve çalı bitkisinin dikileceği mikro ormana, yangınlarla mücadelede canlarını ortaya koyan itfaiye personelinin onuruna “İzmir İtfaiyesi Korusu” adı verildi. Başkan Tugay, Talatpaşa Ortaokulu ve Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile itfaiye personeli eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu.

“BEN MEDENİYİM DİYEN BİR ŞEHİR, AĞACINA DOĞASINA SAHİP ÇIKACAK”

Ağaçlandırma töreninde konuşan Başkan Tugay, medeni şehirlerin ağacına ve doğasına sahip çıktığını belirterek, “Gittiğiniz bir yerde yeşil doku ne kadar yoğunsa, oradaki insanlar da doğayı korumayı başarmış demektir. Doğa ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Belediyeler çalışmalar yapsa da asıl sorumluluk her yurttaşındır; çocukluktan itibaren doğayı koruma bilincini kazanmak ve yaşam alanlarımızı korumak herkesin görevidir” dedi.

“GÖREVİM BİTENE KADAR KAÇ AĞAÇ DİKTİĞİME BAKARIM”

İzmir’in dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Tugay, “Şehrimizin pek çok yerinde hem ağaçlandırma çalışması hem de rekreasyon alanı düzenlemesi yapıyoruz; çoğu alanın varlığından kimse haberdar değil. Ben göreve başladığım andan itibaren, görevim sona erdiğinde ne kadar ağaç diktiğime bakarım. Ne kadar çok bu görevi yerine getirdiğimize bakarım; başarı kriterlerimizden biri budur. Kendime söz verdim; ben doğaya, ağaca ve bitkilere düşkün bir insanım. Onlar olmazsa yaşamın tadı olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle başkanlık görevimde azami gayretle, ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok ağaç dikeceğiz. Şehrimizi yeşillendireceğiz ve bu görüntüyle mutlu olacağız. Her ağaç bu şehrin oksijeni. Bizler ağaçları dikeceğiz, ancak her vatandaşımız buraları gözü gibi korumayı da bilecek” dedi.

“ONLAR BİZİM İÇİN BİRER KAHRAMAN”

Fidanları toprakla buluşan korunun, başta görevi başında yaşamını yitiren itfaiyeciler olmak üzere tüm itfaiyeciler anısına kurulduğunu belirten Başkan Tugay, “Bugün itfaiyemizin kahraman erleri burada. Onlar bizim için birer kahraman. Yeni itfaiye erlerimiz ve araçlarımızla, çok daha güçlü bir itfaiyesi olan şehir olacağız. Ne zaman bir yangın söndürme çalışmasını izlesem, yaptıkları işin ne kadar zor olduğunu ve haklarının ödenemeyeceğini düşünüyorum. Maddi olarak değil, manevi olarak da itfaiyecilerimizi onurlandırmak gerekiyor. Bu küçük ormanlık alan, onlara ithaf edilmiş bir yer olacak. Geçen yıl ekiplerimiz 15 bin 800 yangına müdahale etti, yaklaşık 12 bin kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bu kadar büyük sayıyı, gece gündüz çalışmalarıyla sağlıyorlar. İnsanlar uyurken veya bayramda bile görev başındalar. Her biri bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

10 BİNİN ÜZERİNDE BİTKİ

8 bin metrekarelik İzmir İtfaiyesi Korusu’na delice zeytin, iğde, keçiboynuzu, doğu çınarı, defne, Anadolu sığlası, akçaağaç, incir, kavak, beyaz dut, ligustrum, tijli alev ağacı, adi dişbudak türleri başta olmak üzere 4 bin 178 ağaç ve 5 bin 900 çalı dikimi gerçekleştirilecek. Yapılan düzenlemelerle mikro orman alanı renkli ve çeşitli dokusuyla kente değer katacak.

MİKRO ORMANLA 20 YILDA OLUŞACAK EKOSİSTEM DAHA KISA SÜREDE KURULUYOR

Mikro ormanlar, bir alana daha sık ağaç dikilerek, bitkilerin daha kısa sürede büyümesini sağlayan minimal orman projeleri olarak biliniyor. Miyawaki yöntemi olarak adlandırılan bu yöntem, yerel türleri bir araya getirerek doğal orman gelişimini hızlandırıyor. Böylece 20–30 yılda oluşabilecek bir ekosistem, çok daha kısa sürede kendi kendine yaşayabilen bir yapıya dönüşüyor. Doğaya ve iklime uygun şekilde kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla oluşturulan mikro ormanlar, hem yerel bitki çeşitliliğini artırıyor hem de iklim krizine karşı biyolojik mücadele sağlıyor. Proje, İzmir’in canlı ekosistemi için önemli katkılar sunarken, sadece orman içindeki yaşamı değil, toprak altındaki canlı çeşitliliğini de zenginleştiriyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN KOMPOST GÜBRELERİYLE BÜYÜYECEK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeni oluşturulan orman alanlarının verimliliğini ve su tutumunu en üst düzeye çıkarmak için kendi bünyesinde ürettiği kompost gübreleri kullanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlardan elde edilen budama artığı, çim kalıntıları, yeşil atıklar ve atölyelerden çıkan talaş atıkları, Bornova yerleşkesinde İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndan getirilen hayvansal gübre ile birleştiriliyor. Uygun sıcaklık, nem ve azot koşulları sağlanarak dönüştürülen bu karışım, mikro ormanların gelişimi için kullanılarak doğal bir döngü oluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin atıl alanlarını, doğayla uyumlu mikro ormanlara (mikroforest) dönüştürme çalışmaları kapsamında, Karşıyaka ve Gaziemir’de de toplam 4 bin metrekarelik alanı mikro ormana dönüştürmüştü.