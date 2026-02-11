İzmir İtfaiyesi’nin 63’üncü istasyonu Şakran’da hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla teşkilatını yeni istasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor. Yangın, arama kurtarma faaliyetleri, sel ve su baskınları, deprem gibi durumlara hızlı, etkili ve koordineli müdahaleyi esas alan Büyükşehir Belediyesi, 63’üncü itfaiye istasyonunu Şakran’da hizmete aldı.

AFETLERE HAZIRLIK İÇİN STRATEJİK İSTASYON

Aliağa Belediyesi’ne ait yerleşke içerisinde, Kuzey Bölge’de 14’üncü istasyon olarak tamamlanan Şakran İtfaiye İstasyonu, özellikle kırsal ve yarı kırsal alanlarda yaşanabilecek afetler ile yangınlara erken ve etkili müdahale amacıyla stratejik bir noktada konumlandırıldı. İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Erman Karademir, istasyonun yer seçiminin kapsamlı risk analizlerine dayandığını belirterek, “Yangın ve kurtarma olayları, müdahale süreleri, nüfus hareketleri ve ormanlık alanlara yakınlık dikkate alındı. Özellikle pandemi sonrası nüfusun kırsal bölgelere yerleşme ve yaz aylarında yükselen orman yangını riski bu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi” dedi.

KIRSAL VE YERLEŞİM ALANLARINDA HIZLI MÜDAHALE

Karademir, Aliağa ile Çandarlı itfaiye istasyonlarının orta noktasında yer alan Şakran İtfaiye İstasyonu’nun; ev yangınları, trafik kazaları ve kurtarma olaylarının yanı sıra, otluk alanlardan başlayarak ormanlık alanlara sıçrama ihtimali bulunan yangınlara müdahalede önemli görev üstleneceği belirtti. Yeni yatırımlarla birlikte afet ve yangınlara karşı daha hızlı ve etkin müdahalenin hedeflendiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de hizmet veren eski itfaiye binasının yerine afetlere dayanıklı, çağdaş ve donanımlı yeni bir itfaiye binası kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki katlı olarak planlanan yeni binada; 4 itfaiye araçlık kapalı garaj, otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası yer alacak. Tesisin, orman yangınları ve büyük çaplı afetlerde kesintisiz hizmet verebilecek teknik altyapıya sahip olacağı belirtildi.

YENİ İSTASYONLARLA YANGIN VE AFET KAPASİTESİ ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, afetler ve orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla Urla Gülbahçe, Bayındır Arıkbaşı, Menemen Ulukent ve Menderes Ahmetbeyli’de yeni itfaiye istasyonlarını hizmete almak için çalışmalarını sürdürüyor.