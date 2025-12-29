İzmir Körfezi’ne nefes aldıran temizlik

Kent yaşamının görünmeyen ancak hayati öneme sahip altyapı sistemlerinde “tolerasyon sıfır” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yerin altında da mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir’in atık suyunu toplayarak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıran, Büyük Kanal olarak bilinen 65 kilometrelik ana kolektör hattında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor. İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, çift hatta yer alan 2 bin 200 milimetre çapındaki borular içinde biriken atıklar temizlenerek olası tıkanıklıkların önüne geçiliyor. Çalışmalar sayesinde koku oluşumu engellenirken, kanallarda biriken atıkların İzmir Körfezi’ne ulaşması da önleniyor. Basmane Meydanı ile Smyrna Meydanı arasındaki 13 kilometrelik kolektör hattını kapsayan temizlik çalışmalarının maliyetinin 350 milyon lira olduğu bildirildi.

7 GÜN 24 SAAT TEMİZLİK

İZSU Genel Müdürlüğü Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü’nde görevli Makine Teknikeri Ömer Yapan, temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Amacımız atık suyu Çiğli’deki atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırmak. Hat, herhangi bir aksaklığa izin vermeyecek hassasiyette işletiliyor. Temizlik yapılmadığında koku ve çevre kirliliği oluşur, Körfez etkilenir. Bizim işimiz, bu noktaya gelmeden sistemi sağlıklı tutmak” dedi. Çalışma yöntemine de değinen Yapan, iki hatlı sistemde bir hattın kontrollü olarak kapatıldığını, akışın diğer hatta yönlendirildiğini ifade ederek, “Boş kalan hatta girilerek biriken malzemeler kombine araçlar, iş makineleri ve personel desteğiyle temizleniyor. Sahadaki çalışmalarımız 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor” diye konuştu.

“LÜTFEN ISLAK MENDİL VE PEÇETELERİNİZİ TUVALETE ATMAYIN”

Tıkanıklıkların çoğunlukla giderlere atılan ıslak mendillerden kaynaklandığını belirten Yapan, “Islak mendilleri lütfen tuvalete atmayın. Kâğıt mendil zamanla çözünüyor ancak ıslak mendil kesinlikle çözünmüyor. Bu atıklar boruların dibinde birikerek hem insan sağlığını hem de çevreyi olumsuz etkiliyor” dedi.

KÖRFEZ’E NEFES OLAN ÇALIŞMALAR

Yıllardır kent gündeminde yer alan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 36 artıran dördüncü faz, nisan ayında hizmete alındı. Günlük 820 bin metreküp kapasiteye ulaşan tesis, bu alanda Türkiye’nin en büyüğü oldu. Dördüncü faz yatırımının maliyeti 1 milyar lirayı aştı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin diğer üç fazında da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. 2025 yılında kent genelinde 152 kilometre yeni atık su hattı ve 68 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yıl boyunca İzmir Körfezi’nde 492 bin metreküp dip çamuru tarama çalışması yapıldı.