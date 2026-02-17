CHP'den köprülerin özelleştirilmesine karşı Beşiktaş'ta polis ablukası altında eylem!

AKP iktidarının İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri özelleştirilme planına karşı CHP’nin Beşiktaş Ortaköy'den Arnavutköy'e düzenlemek istediği yürüyüş valilik tarafından yasaklanmıştı.

Bugün saat 17.00'da başlaması planlanan yürüyüş öncesi Ortaköy'de bütün sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı.

Partililer ve yurttaşlar alanda toplanırken yasaklama kararı üzerine yüzlerce polis de kalabalığı abluka altına aldı. Alana çevik kuvvetin yanısıra TOMA'ların da getirildiği görüldü.

"MİLLİ İRADEYE DARBE YAPANLARLA DERDİMİZ VAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın açıklamasını yoğun polis ablukası karşısında yapmaya başladı.

Çelik "Çıkmışlar kürsülerden 'ille de satacağız' diyorlar. Köprülerin ve otoyolların maliyeti yıllar içerisinde halkımızın vergileriyle ödenmiştir. Kimin malını kime satıyorsunuz!" diyerek tepki gösterdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim buradaki güvenlik güçleriyle hiçbir sorunumuz yok. Onlar bizim vergilerimizle maaşlarını alan, evlerini geçindiren bu ülkenin insanları. Ama bizim milli iradeye darbe yapanlarla bir derdimiz var. Şurada gördüğünüz köprüleri sinsi bir planla, özelleştirme kılıfı altında satmaya çalışan anlayışla bir derdimiz var.

Biz basın açıklamamızı burada gerçekleştireceğiz. Emniyet yetkililerine buradan sesleniyorum: Bu barikatı buradan kaldırın, yürüyüşümüzü gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu köprüler hepimize dedelerimizden miras kaldı. Dedelerimizin, babalarımızın vergileriyle bu köprüler yapıldı ve bu köprüler sizin çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza miras kalacak. Bu engellemeleri bir an önce ortadan kaldırın."

POLİSLE 'YÜRÜYÜŞ' MÜZAKERESİ

Özgür Çelik'in konuşmasının ardından CHP'liler ve yurttaşlar yürüyüşe başlamak üzere harekete geçmek istedi. Ancak emniyet yetkilileri yürüyüşe izin vermeyeceklerini bildirdi. CHP'lilerin yürüyüş için sloganlar eşliğinde bekleyişi sürerken polisle müzakere de devam ediyor.