İzmir Körfezi’nin geleceğine uluslararası projeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı Körfez” hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZSU, İZPA ve İZDENİZ iş birliğiyle 26-28 Mart tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda uluslararası ölçekte bir konferans düzenleyecek. “Sağlıklı Bir Körfez İçin Bir Adım Daha” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, İzmir Körfezi’nin ekolojik yapısının korunması ve iyileştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alınacak. “Zararlı Alg Patlamaları: Küresel Deneyimler ve İzmir Körfezi için Yenilikçi Çözüm Önerileri” başlıklı konferans, alanında dünya çapında referans kabul edilen bilim insanlarını İzmir’de bir araya getirecek. Körfez’in mevcut durumu bilimsel verilerle ortaya konulacak, küresel çözüm modelleri değerlendirilecek ve İzmir için somut bir yol haritası oluşturulacak.

KÖRFEZ İÇİN KRİTİK EŞİK

Zararlı alg patlamaları; yalnızca deniz yüzeyinde görülen bir renk değişimi değil, ekosistemin derinlerinde başlayan bir çöküşün habercisi olarak değerlendiriliyor. Oksijen azalması, su kalitesinin bozulması ve deniz canlılarının yaşam alanlarının daralması gibi etkiler, İzmir Körfezi’nde de artık daha görünür hale geldi. Gediz Nehri ve 33 dere aracılığıyla taşınan kirlilik yükü, yıllar içinde Körfez’de birikerek bu süreci hızlandırırken; iklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar ve sınırlı su sirkülasyonu sorunu daha da büyütüyor. Uzmanlara göre gelinen noktada, sorun artık “yerel bir kirlilik meselesi” değil; bilimsel, bütüncül ve uluslararası iş birliği gerektiren kritik bir çevre krizi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BİLİM İNSANLARI İZMİR’DE

Konferans, alanında dünya ölçeğinde söz sahibi isimleri İzmir’de buluşturacak. ABD’den Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nden UNESCO HAB eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Donald Anderson, zararlı alg patlamaları konusunda küresel ölçekte en önemli otoritelerden biri olarak İzmir’de olacak. Berlin Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferdi Hellweger, su kalitesi mühendisliği perspektifiyle süreci değerlendirecek. İskoçya Deniz Bilimleri Derneği’nden Prof. Dr. Keith Davidson erken uyarı sistemlerini aktarırken; Japonya’dan Dr. Nobuharu Inaba biyolojik kontrol yöntemlerini paylaşacak. Malezya’dan Uluslararası Zararlı Algleri Araştırma Derneği (ISSHA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. PoTeen Lim ve Çin Bilimler Akademisi’nden Dr. Isaac Yongquan Yuan ise farklı coğrafyalardaki alg patlamalarının dinamiklerini ve ekolojik etkilerini İzmir örneğiyle karşılaştıracak. Türkiye’den Ege, Dokuz Eylül ve İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumdan akademisyen de Körfez’in mevcut durumuna ilişkin güncel bilimsel verileri sunacak.

KÖRFEZ’İN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Konferansın ilk gününde İzmir Körfezi’nin adeta “bilimsel röntgeni” çekilecek. Sediment kaynaklı kirlilikten mikroplastik etkilerine, plankton türlerinden balıkçılık üzerindeki baskılara kadar Körfez’in tüm bileşenleri detaylı şekilde analiz edilecek. Bu veriler, yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğe yönelik risk haritasını da netleştirecek.

DÜNYA DENEYİMLERİ İZMİR’E UYARLANACAK

Konferansın ikinci gününde ise farklı ülkelerde başarıyla uygulanmış yöntemler masaya yatırılacak. Erken uyarı sistemleri, biyolojik kontrol yöntemleri, oksijen artırma teknolojileri, ekosistem restorasyon uygulamaları gibi başlıklar, İzmir Körfezi’ne uyarlanabilirliği açısından değerlendirilecek.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Toplantının en önemli çıktısı ise kapanış oturumunda hazırlanacak “İzmir Körfezi Ortak Çözüm Bildirgesi” olacak. Bu bildirge ile kısa, orta ve uzun vadeli çözüm adımları, kurumlar arası iş birliği modeli, bilim temelli uygulama planları net şekilde ortaya konulacak.

SADECE BİR TOPLANTI DEĞİL, BİR DÖNÜM NOKTASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZSU, İZPA ve İZDENİZ iş birliğiyle düzenlenen bu uluslararası buluşma, İzmir Körfezi için yalnızca bir konferans olmanın ötesinde; bilim, yerel yönetim ve toplumun birlikte hareket edeceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu süreçle birlikte Körfez için geçici çözümler yerine kalıcı, sürdürülebilir ve bilim odaklı bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.