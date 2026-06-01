İzmir ormanlarına giriş yasağı

İzmir Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın imzasıyla yayımlanan ve "2026 yılı İzmir ili girişlerin yasaklandığı orman alanları karar” kapsamında “İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun 7 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda, sınırları belirtilen 91 farklı ormanlık sahaya yetkililer dışında girilmesi kesinlikle yasaklandı.

ANIZ YASAKLANDI

Karar kapsamında, ormanlar çevresinde, içinden geçen yollarda ve orman kenarlarında mola vermek ile piknik yapmak yasaklanırken, yurttaşların yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceği vurgulandı. Belirlenen bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürüldükten ve alan temizlendikten sonra terk edilmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ile mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların veya her türlü bitki örtüsünün yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi. Yangın riskine karşı kamu kurumları, belediyeler ve özel sektöre de önemli sorumluluklar yüklendi. Orman alanı civarındaki sanayi kuruluşları ve tesislerin yangınlara karşı önlem alarak söndürme ekipleri kurması ve orman aralarında koruma bandı oluşturması zorunlu kılındı.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE UYARI

GDZ Elektrik, TEDAŞ ve TEİAŞ gibi kuruluşların, enerji nakil hatlarının ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları yapacağı ve yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi anında keseceği belirtildi. Belediyelerin ise orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturarak yangın riskine karşı dozer, loder ve kepçe gibi iş makinelerini hazır bulunduracağı açıklandı. Kararda, Bornova ilçesi sınırlarındaki Çiçekli ormanları içinde yer alan İzmir İli Kent Ormanı'nın yasak kapsamı dışında tutulduğu, ancak kritik hava hallerinde bu bölgeye de yasaklama getirilebileceği ifade edildi.

EFELER YOLU’NA REHBER ZORUNLULUĞU

"Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamında ormana girişin yasaklandığı bölgelerden geçen yürüyüş etaplarından faydalanmak isteyenlerin ise rehber kullanması ve Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi vermesi gerektiği, bu rotalarda ateş yakılması, ateşli piknik yapılması veya sigara içilmesinin kesinlikle yasaklandığı bildirildi. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerince oluşturulan devriye sisteminin etkin bir şekilde uygulanacağı, kurallara uymayanlar veya zorluk çıkaranlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapılacağı vurgulanırken, vatandaşların yangın ihbarlarını ücretsiz 112 Acil numaralı telefona yapmaları gerektiği hatırlatıldı.