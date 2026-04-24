İzmir, özelleştirme kuşatması altında

AKP İktidarının Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyolların, işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilme planlarına tepkiler sürerken şimdide ücretsiz işletilen çevre otoyolları da listeye kondu. Hükümetin kurduğu bir heyetin Avrupa’da müşteri aradığı iddiaları gündemdeyken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, aralarında İzmir’in merkez ulaşımını ana damarı konumundaki 51 kilometrelik İzmir Çeşme Otoyolu’nun da olduğu 5 ildeki çevre otoyolların da 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını açıkladı. İzmir şehir içi trafiğini rahatlatmak, güney hattını kesintisiz bir şekilde kuzeye bağlamak için 1988 yılında yapımına başlanan İzmir Çevre Yolu, 2002 yılına kadar Çeşme ve Aydın otobanlarına bağlandı. Otoyolun kuzey kesiminin inşaatı Ocak 2007’de Bayraklı Tünelleri ile tamamlandı. Ücretsiz hizmet veren çevre yolu, Menemen’in güneyindeki Koyundere mevkisine kadar getirilerek Kalyon inşaatın üstlendiği yap-işlet-devret modeliyle yapılan Kuzey Ege Otoyolu’na bağlandı.

‘BUNUN ADI VATANDAŞI SOYMAKTIR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Çevre Otoyollarının 2026 itibarıyla özelleştirilmesi gerçekleşirse şirketler, bu otoyolları, Yapİşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatıyla işlettiğinde; şirketlerin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 21 milyar 677 milyon lira olacak! 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 542 milyar lira! Bugünkü kurla en az 12 milyar dolar. Bunun adı vatandaşı soymaktır! Vatandaşın vergileriyle zaten maliyeti ödenmiş olan çevre otoyollarını özelleştirmek halk düşmanlığıdır!” dedi.

‘HASTANEYE ULAŞIM OLMAZ’

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Çeşme ve Urla halkının eylemler yaparak satışa tepki gösterdiği Çeşmeİzmir Otoyolu’nun ücretli hale gelmesi halinde bölgenin yaşanamaz hale geleceğini söyledi. Balkan, “Bölge hastanesi olarak hizmet veren Urla Devlet Hastanesi’nin ulaşılamaz bir konuma geleceğini yetkililere duyurduk. Bu bir ilaç olmaz. Buradan elde edilecek gelir, burayı yaşanmaz hale getirir. Vatandaşlarımızın da hayat standardını olumsuz şeklinde etkiler” ifadelerini kullandı.