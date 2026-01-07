İzmir Şoförler Odası’nda seçim heyecanı

Yeni yıl ile birlikte Türkiye genelinde meslek odalarında seçim süreci devam ederken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da yeni dönem yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00’da Gaziemir Fuar Alanı D Hol’de yapılacak olan genel kurulda mevcut başkan Erkan Özkan ile Adnan Menderes Havaalanı Taksi Kooperatifi Başkanı Sami Çetinkaya yarışacak. Toplam 2 bin 749 üye oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00’de sona erecek ve sonuçlar saat 19.00’dan sonra açıklanacak. Seçilecek yönetim dört yıl boyunca görev yapacak.

“GENEL KURULLAR ODALARIMIZIN BAYRAMIDIR”

Genel kurul öncesi açıklamalarda bulunan mevcut başkan Erkan Özkan, sürecin huzur ve olgunluk içinde geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Genel kurulların sadece bir seçim değil, aynı zamanda esnaf camiasının buluşma ve kaynaşma günü olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Genel kurullar odalarımızın düğünü ve bayramıdır. Önemli olan; iradenin sandığa kavgasız, gürültüsüz ve saygı çerçevesinde yansımasıdır. Türkiye’ye örnek olacak bir genel kurul gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÜYELERE GÜÇLÜ KATILIM ÇAĞRISI

Özkan, tüm üyeleri sandığa davet ederek yüksek katılımın önemine dikkat çekerek, “Sağlık sorunu veya olağanüstü bir durum olmadığı sürece tüm üyelerimizden genel kurula katılmalarını özellikle rica ediyorum. Geniş katılımla yapılacak bir genel kurul, hem odamızın gücünü hem de birlik ve beraberliğimizi gösterecektir” diye konuştu.

OY VERME DÜZENİ İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Seçim güvenliği ve düzenine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Özkan, “Oy verme sırasında sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. İlçe seçim kurulu ile koordinasyon sağlandı ve alana yeterli sayıda sandık yerleştirilecek. Toplam 15 sandık kurulacak. Bunlardan 4 sandık kadın üyelerimize, bir sandık ise engelli ve ileri yaştaki üyelerimize ayrılacak. Böylece herkes daha rahat ve hızlı şekilde oyunu kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

“KAZANAN İZMİR ŞOFÖR ESNAFI OLSUN”

Başkan Erkan Özkan, genel kurulun sonucundan bağımsız olarak en büyük beklentilerinin birlik ve dayanışmanın güçlenmesi olduğunu söyleyerek, “Bu sürecin kazananı şahıslar değil, İzmir şoför esnafı olmalıdır. Hizmet odaklı, seviyeli ve nezaket çerçevesinde bir genel kurul süreci diliyorum” dedi.