İzmir Ticaret Odası 140 yaşında

İzmir’deki ticari kurum ve kişilere ait ticari işlemlerin düzenlenmesi, kentin ekonomik ve sosyal hayatında fark yaratılması, gelişiminin sağlanması amacıyla 1885’te kurulan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 140 yaşında. Özel yılı için PTT Değerli Kâğıtlar Daire Başkanlığı işbirliği ile “140. Yıl hatıra pulu” hazırlayan İZTO meclis ve kurul üyelerine dağıtılırken kamuoyuna da sunuldu. Kentte fuarcılığı ve ticareti geliştirmek için 9 Eylül 1927’de sergi düzenleyerek İzmir Uluslararası Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) temelini atan İzTO, eğitim ve sağlık alanlarında da kente katkı vermeyi sürdürdü.

MİRAS: DAİMA EN İYİSİNİ HEDEFLEMEK

En önemli mirasın daima en iyisini hedeflemek olduğunu belirten başkan Mahmut Özgener, “Bugün geldiğimiz noktada 140 yıllık birikim ve deneyimimizle sadece kentin iş dünyasına değil bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tıpkı dün olduğu gibi yarın da geleceğin ticaret dünyasına liderlik etme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.