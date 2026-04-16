İzmir Ticaret Odası’na kırmızı bayrak

İzmir Ticaret Odası, hizmet binasına engelli erişimine uygun hale getirilmesiyle 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak ödülü aldı. Düzenlenen törende konuşan Mahmut Özgener ve Cemil Tugay, erişilebilirliğin yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını, toplumsal eşitliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamalarda, İzmir’in “herkes için erişilebilir bir kent” olma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası’nın yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınmaya da öncülük eden bir kurum olduğunu vurguladı. Odanın köklü geçmişine dikkat çeken Özgener, “İzmir Ticaret Odası, tarihin her döneminde köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de öncülük eden bir anlayışla hareket eden bir kurum olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana yürüttükleri projelere değinen Özgener, “Bizler devraldığımız bu mirasla, yalnızca üyelerimize değil, tüm topluma fayda üretmeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ YILDIZLI KIRMIZI BAYRAK” ÖDÜLÜ

İzmir Ticaret Odası hizmet binasının erişilebilirlik kriterlerini karşılayarak ödüle layık görüldüğünü belirten Özgener, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından kentte yalnızca 24 binanın alabildiği ‘Üç Yıldızlı Kırmızı Bayrak’ ile ödüllendirildik. Büyük bir titizlikle yapılan denetimlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Erişebilirlik İzleme ve Denetleme formları referans alındı” dedi.

Denetim sürecine ilişkin bilgi veren Özgener, “Kırmızı Bayrak Denetim Raporu’nda, bina girişinden kullanım alanlarına kadar pek çok noktada belirlenen kriterlerin karşılandığına karar verildi” diye konuştu.

TUGAY’A TEŞEKKÜR

Sürece katkı sunanlara teşekkür eden Özgener, “Bu kıymetli süreci yürüten, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KIRMIZI BAYRAĞI GURURLA DALGALANDIRACAĞIZ”

Kırmızı bayrağı teslim alacaklarını belirten Özgener, “Az sonra sizlerden teslim alacağımız ‘kırmızı bayrağı’ Odamızda gururla dalgalandıracağız. Fiziksel mekânlarımızdan dijital hizmetlerimize kadar her alanda, engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretmeye büyük önem veriyoruz” dedi.

Özgener, kapsayıcı hizmet anlayışını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Toplumsal faydayı önceleyen, fırsat eşitliğini destekleyen ve herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“DESTEKLİ İSTİHDAM ZİRVESİ” DUYURUSU

Yeni bir etkinliğin de duyurusunu yapan Özgener, “22 Mayıs’ta ‘Destekli İstihdam Zirvesi: İş’te Nöroçeşitli Var’ etkinliğini Odamızda gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik kapsamında; engelli bireylerin istihdamına yönelik iyi uygulamaların iş dünyasıyla buluşturulmasını amaçlıyoruz” dedi.

TUGAY: “ERİŞİLEBİLİRLİK BİR AYRICALIK DEĞİL, TEMEL HAKTIR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası’na 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi töreninde yaptığı konuşmada erişilebilirliğin herkes için vazgeçilmez bir hak olduğunu vurguladı. Tugay, İzmir’in eşitlikçi yapısına dikkat çekerek, “İzmir öyle bir şehirdir ki herkes, her kesim birbirine ulaşabileceği yakınlıktadır. Hem fiziki hem duygusal yakınlıktan söz ediyorum. İzmir, ayrımcılık yapmaz, herkesi eşitler” dedi.

“98’İNCİ KIRMIZI BAYRAĞI TAKDİM EDİYORUZ”

Törende konuşan Tugay, Kırmızı Bayrak uygulamasının önemine değinerek, “Bugün sizlerle, İzmir’in, Büyükşehir Belediyemizin bir gurur kaynağı vesilesiyle buluştuk: Türkiye’nin erişilebilirlik simgelerinden Kırmızı Bayrak’ın 98’incisini, kentimizin bir başka gurur kaynağı İzmir Ticaret Odamıza takdim edeceğiz” diye konuştu.

“BU MODEL TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Kırmızı Bayrak uygulamasının geçmişine değinen Tugay, uygulamanın İzmir’e özgü bir model olduğunu belirterek, “Kırmızı Bayrak uygulaması, 2013 yılında düzenlediğimiz Engelsizmir Kongresi’nin en önemli çıktılarından biridir. Türkiye’de ilk kez İzmir’in hayata geçirdiği bu model, bir erişilebilirlik markasıdır” ifadelerini kullandı.

“SOMUT VE DENETLENMİŞ BİR EMEĞİN SONUCU”

Başkan Tugay, uygulamanın belirli kriterlere dayandığını vurgulayarak, “Başvuran kurumlarımız titizlikle inceleniyor, yerinde denetleniyor ve raporlanıyor. Sağlanan kriter oranına göre 1, 2 ya da 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak veriliyor. Yani bu bayrak; somut, ölçülebilir ve denetlenmiş bir emeğin sonucudur” dedi.

“EN YÜKSEK STANDART: 3 YILDIZLI KIRMIZI BAYRAK”

İzmir Ticaret Odası’nın bu alandaki başarısını dile getiren Tugay, “İzmir Ticaret Odası, belediyemize başvurdu. Yapılan incelemelerde bina girişinden kullanım alanlarına kadar pek çok noktada erişilebilirlik kriterlerinin büyük titizlikle karşılandığını gördük. Sonuçta İzmir Ticaret Odası, bu alandaki en yüksek standart olan 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak almaya hak kazandı” şeklinde konuştu.

Tugay, İzmir Ticaret Odası’nın bu yaklaşımının örnek teşkil ettiğini belirterek, “Bu başarı, köklü bir kurumun çağın gereklerine nasıl hızla ve kararlı şekilde uyum sağladığının göstergesidir. 141 yıllık geçmişi, 105 bini aşkın üyesiyle İzmir ekonomisinin kalbi niteliğindeki Ticaret Odamızın attığı adım, iş dünyasında sosyal sorumluluğun somut karşılığıdır” dedi.

“ERİŞİLEBİLİRLİK HERKES İÇİN”

Erişilebilirliğin sadece engelli bireyler için değil toplumun tamamı için önemli olduğunu vurgulayan Tugay, “Erişilebilirlik engelli bireylerin yanı sıra yaşlılar, çocuklar için de çok önemlidir. Aslında hepimiz için daha yaşanabilir bir kent anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“DAHA ENGELSİZ BİR İZMİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Tugay, İzmir’de erişilebilirliğin yaygınlaşması için çalışmaların süreceğini belirterek, “İzmir’de herkesin eşit ve adil koşullarda yaşamaya, İzmir’i herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha engelsiz bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi./İZMİR