İzmir ve Selanik arasındaki dostluk köprüsü güçleniyor

İzmir ve Selanik arasındaki dostluk pekişiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından yoğunlaşan karşılıklı ilişkilerin yansıması olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir-Selanik Günleri düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğindeki etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ile beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aegean Airlines Bölge Satış Müdürü İrini Sidiropoulou, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sektör temsilcileri katıldı.





TUGAY: İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BARIŞ VE HUZUR

Günümüzde en çok barışa ve huzura gerek olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin Selanik'te olmasının da ayrı bir değer olduğunu söyledi. 2024'ün Ekim ayında Selanik'e bir ziyaret yaptıklarını ve dostça karşılandıklarını hatırlatan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Birbirine uzak durmak, iş birliği içinde olmamak çok büyük hata olur. Gereken adımları bir an önce atmamız lazım. Ro-Ro seferi daha önce denenmiş, ikinci seferinde iptal edilmiş. Mutlaka destekleyip bir an önce hayata geçirmeliyiz” dedi.

“BU TEMASLAR ÇOK İYİ NOKTALARA GİDECEK”

Önümüzdeki aylarda Selanik’te düzenlenecek bir fuara katılacaklarını ve Selanik’in de İzmir’de daha fazla tanınması gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Belediyemizle çevre, akıllı şehirler, atık yönetimi gibi konularda iş birliği yapmaya karar verdik. Ama istiyoruz ki; iş insanlarımız birbirini tanısın, ortak çalışmalar yapsınlar, karşılıklı ticari ilişkiler gelişsin. Yine istiyoruz ki, her iki şehrin insanları diğer şehri daha çok ziyaret etsin. Küçük gibi görünen, mütevazı adımın iki şehir için gerçekten çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu temaslar çok iyi noktalara gidecek” diye konuştu.

ANGELOUDİS: İZMİR VE SELANİK KARDEŞ ŞEHİRLERDİR

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, “İzmir ve Selanik ortak özelliğe sahip çok büyük iki şehir. Dostluk köprüsü güçlendirilmeli ve herkes tarafından somut olarak desteklenmelidir. Giderek artan istikrarsızlık ortamında, iş birliği ve diyaloğa daha fazla alan açmak zorundayız. Bugün son on yılların en çok ihtiyaç duyduğu şey gerçek dostluktur. İzmir ve Selanik kardeş şehirlerdir. Bu gerçeğe hizmet etmek görevimizdir” şeklinde konuştu. Angeloudis, deniz yolu bağlantısını yeniden ele almak için Başkan Dr. Cemil Tugay ile çalışacaklarını ifade etti.





ÖZGENER: İZMİR-SELANİK ARASI FERİBOT SEFERLERİ İÇİN BERABER ÇALIŞMALIYIZ

Kalıcı iş bağlantılarının önemine vurgu yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir-Selanik uçuşlarına ek olarak odamızın ve önceki dönem Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosunun destek ve girişimleriyle hayata geçirilen İzmir-Selanik arası feribot seferlerinin de yeniden canlandırılması üzerine birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha önce olduğu gibi yine elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KEBAPÇIOĞLU: YARDIMA HAZIRIZ

İzmir ve Selanik'in birbirine benzer birçok değere sahip olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, “Bu etkinliğin son derece zamanlı ve isabetli olduğunu düşünüyorum. Üzerimize düşebilecek hususlarda yardımcı olmaya hazırız. Türkiye ve Yunanistan arasında dostluğun gelişmesini destekliyoruz” diye konuştu.

KONSTAS: İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

İki ülke arasındaki ziyaret sayılarını anlatan ve bu yıl turist sayısının daha da artmasını beklediklerini belirten Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, “İki halkın arasındaki iş birliğinin tamamen iki tarafın da faydasına olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca İzmir-Selanik uçuş hattının başlamasına çok mutluyuz. Bu iş birliğinin ve uçuşun sürmesi çok önemli. Ticari açıdan da çok avantajları olacak. İzmir ve Atina arasında olduğu gibi daimi bir hat olmasını çok isteriz” şeklinde konuştu.

“BARIŞI VE DOSTLUĞU KONUŞABİLECEK DÜNYADA İKİ KENT VARSA İZMİR VE SELANİK'TİR”

Açılış konuşmalarının ardından panel sunumlarına geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir'in tarihi değerlerinden ve tarihsel çevresinden bahsetti. Okyay, “İki şehir de çok kültürlüdür. En hoşgörülü kentler içinde yer alır. Barışı dostluğu konuşabilecek dünyada iki kent varsa İzmir ve Selanik'tir” dedi.

Aegean Airlines Bölge Satış Müdürü İrini Sidiropoulou, biniş sayıları üzerinden bir sunum gerçekleştirdi. Selanik Belediyesi Başkan Danışmanı Alexandros Mandrinos, Selanik'in güçlü bir karaktere sahip olduğunu söyledi ve şehri anlattı. Dr. Kiriaki Oudatzi Selanik hakkında bir sunum yaptı. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, Yunanistan'ın son dönemde en çok satılan tur paketlerinden olduğunu söyledi. Meriç, Türk turistin Yunanistan'ı çok sevdiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık İzmir’in tarihi turizmi, gastronomisi, iki şehir arasındaki benzerlikler üzerine bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Tugay ile Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ve beraberindeki heyet, Ah Kardeşim Selanik Sergisi’ni gezdi.

TUGAY, SELANİK BELEDİYE BAŞKANI STELİOS ANGELOUDİS’İ MAKAMINDA AĞIRLADI

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, İzmir-Selanik Günleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Tugay, “Ziyaretler, aramızdaki dostluğun daha da gelişmesine katkı koyacak. Dostluğunuz bizim için değerli” şeklinde konuştu.

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ise, “İlk tanışmamızda sizin öncülüğünüzde şehirlerimiz arasında çok güzel bir iş birliği başlayabileceğini düşünüyorum. Amacımız buradaki iş birlikleri sonucunda vatandaşlarımızın dostluğunu geliştirmek” ifadelerini kullandı.

Görüşmede iş birlikleri, karşılıklı fuar katılımları ve ziyaretlere değinildi.