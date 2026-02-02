İzmir Yaşam Alanları'ndan “su” çağrısı: Bugün susarsak, yarın susuz kalacağız

İzmir Yaşam Alanları, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında “Sulak alanlar yaşamdır. Talana, ranta ve ihmal politikalarına karşı sesleniyoruz” başlıklı basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Türkiye’de ve dünyada sulak alanlar için bu bir kutlama değil, alarm günü olduğu vurgulanarak, “Sulak alanlar; suyun, toprağın, iklimin ve yaşamın güvencesidir. Ama yıllardır yanlış tarım politikaları, kontrolsüz yapılaşma, sanayi ve enerji projeleri, madencilik, HES’ler, kuraklığı derinleştiren su yönetimi ve rant odaklı planlama kararları nedeniyle yok ediliyor. Türkiye, Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olmasına rağmen; göller kurutulmuş, deltalar kirletilmiş, sulak alanlar ‘atıl arazi’ gibi görülmüş, koruma statüleri kağıt üzerinde bırakılmıştır. Sulak alanların yok edilmesi yalnızca bir doğa kaybı değildir. Bu, gıda krizinin, su krizinin, iklim krizinin ve halk sağlığı sorunlarının büyümesi demektir. Bu, küçük üreticinin tasfiyesi, kentlerin susuz bırakılması ve ekosistemlerin çöküşü demektir” denildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

“Sulak alanları korumadan iklim kriziyle mücadele edilemez” diye devam eden açıklamada, “Sulak alanları savunmadan yaşam savunulamaz. Buradan açıkça çağrı yapıyoruz; sulak alanları tehdit eden tüm projeler durdurulmalıdır. Koruma statüleri gerçek ve bağlayıcı hale getirilmelidir. Su, bir meta değil kamusal bir varlık olarak yönetilmelidir. Yerel halkın, bilim insanlarının ve ekoloji örgütlerinin söz hakkı yok sayılmamalıdır. Kurutulan, tahrip edilen sulak alanlar için rehabilitasyon programları derhal başlatılmalıdır. Sulak alanlar kalkınmanın önünde engel değil, yaşamın ön koşuludur. Bugün susarsak, yarın susuz kalacağız. Sulak alanlar için, su hakkı için, yaşam için mücadeleyi büyütüyoruz” ifadeleri kullanıldı.