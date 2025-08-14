İzmirliler “Adalet için” sokağa indi

CHP İzmir İl Örgütü, İZBETON ve kooperatifler soruşturmasında tutuklanan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ülke gündeminde skandal yaratan sahte diplomaları protesto etmek için adalet yürüyüşü yaptı. Yürüyüş ÖSYM binasında başlayarak Türkan Saylan merkezi önünde basın açıklamasıyla son buldu. “Adalet için acil çağrı'' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de destek verdi. Yürüyüşte sık sık "İsyan devrim özgürlük", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hak, hukuk, adalet","Hasta tutsaklara özgürlük" sloganları atıldı. Yürüyüşe tutuklu Beylikdüzü Başkanı Murat Çalık'ın annesi Gülümser Çalık ve tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu, CHP Genel Başkan yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir Tabip Odası Başkanı Yüce Ayhan, İzmir Baro Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, DİSK Ege Bölge temsilcisi Memiş sarı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇALIK’IN RAPORU OKUNDU

İzmir Tabip Odası Başkanı Yüce Ayhan, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada cezaevinde tutulan kişilerin sağlık hakkına ilişkin standartları hatırlatarak, “Cezaevi idaresi, hükümlü ve tutukluların sağlık durumundan birinci derecede sorumludur. Kişiler, cezaevine girdiklerinden daha kötü olmayan bir sağlık durumuyla oradan çıkmalıdır” dedi. Kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, ancak ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilerin cezaevinde tutulmasının kamuoyunda rahatsızlık yarattığını vurgulayan Ayhan, “Hukuki süreçleri devam eden ve ağır hastalıkları bulunan tutukluların durumları insan hakları açısından acilen değerlendirilmelidir” diye konuştu. Ayhan, 29 Temmuz 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen ve hükümetler birliğinin de gündeme geldiği basın açıklamasına değinerek, Mehmet Murat Çalık hakkında hazırlanan ve sayfalarca süren raporun kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı. “Bu rapor, cezaevlerindeki sağlık hakkı ihlallerini ve mevcut standartların uygulanmadığını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı. Ayhan ayrıca Murat Çalık'a verilen adli tıp raporunu okudu.

"KUTSAL OLAN YAŞAMIN KENDİSİ DEĞİL, ADALETLİ BİR YAŞAMDIR"

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, cezaevlerindeki hak ihlallerine, adalet sistemindeki sorunlara ve hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konuşmasına yaşam hakkının kutsallığına değinerek başladı. “Selçuk söylemişti, kutsal olan yaşamın kendisi değil, adaletli bir yaşamdır. Kutsal olan geleceği olan bir yaşamdır. Eğer yurttaşını yurtdışına, ölüme terk ediyorsa, orada verilecek ve alınacak hesaplar vardır” dedi. “Kimliğimiz, kişiliğimiz, siyasi görüşümüz, cinsiyetimiz, inancımız önemli değil. Hepimiz hak için, hukuk için, adalet için, özgürlük için mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğü için mücadele ediyoruz. Geleceğimiz güvende olsun diye mücadele ediyoruz” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nde yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğunu savunan Yılmaz, “17 ve 28 Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimlerini başka mahkemelere atayarak, verdikleri kararları etkilemek istiyorlar. Açtıkları telefonlarla, verdikleri talimatlarla yargıyı dalgalı bırakanlar, hukukun üzerinde baskı kuruyor" dedi.

"FAŞİZM SÖYLEME MECBURİYETİDİR"

Fransız yazar ve düşünür Romain Gary’nin sözlerine atıfta bulunan Yılmaz, “Faşizm konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir. Bugün Türkiye bunun en ağır noktasını yaşamaktadır. Muhalif olan, farklı söyleyen, farklı düşünen kim olursa olsun, başkalarının gözünde vatan hainidir, suçludur, tutuklanmalıdır” ifadelerini kullandı. Cezaevlerindeki tabloya dikkat çeken Yılmaz, “Bugün cezaevlerinde sanatçıları, gazetecileri, yapımcıları, devrimcileri, yurtsever insanları görürsünüz. Ancak onlar gibi düşünenler dışındaki şiddet uygulayanları, çocuk istismarcılarını göremezsiniz. Cezaevleri, devleti eleştirenlerin tutulduğu yer haline geldi” dedi. Sefa Yılmaz, “Kimse merak etmesin, bu ülke için umutlarımız var. Hayallerimiz var. Ne tutsaklar ne gözaltılar bizi bir adım geri adım attıramaz. Sonunda özgürlük mücadelesini veren yurtseverler kazanacaktır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz” diye konuştu.

ULAŞ KARASU: “YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUDUR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, cezaevinde tutulan belediye başkanları ve ülke gündemindeki hukuksuzluklara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Karasu, “Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur” dedi. Karasu, konuşmasında cezaevinde tutulan isimlere dikkat çekerek, “Başta İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu olmak üzere, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğu hukuksuzdur. Hiçbir suçu olmayan belediye başkanlarımızdan gazetecilere kadar uzanan bir baskı dalgası var” diye konuştu. Karasu, iktidara orman yangınları üzerinden de eleştiriler yöneltti. “Orman yangınlarında uçak nerede, helikopter nerede? Eğitilmiş, çalışacak personel nerede? Bir istifa geliyor mu? Gelmiyor. Yaşanan tüm bu felaketlere rağmen sorumluluk alan yok” dedi.

“SAHTE DİPLOMALAR HAVADA UÇUŞUYOR”

Siyasi sahtecilik iddialarına da değinen Karasu, “İmzaları kopyalıyorlar, imzayı veren PKK başkanının bile imzasını kopyalıyorlar. Sahte diplomalar havada uçuşuyor. İstifa geliyor mu? Yok. Yaşanan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri görmüyorlar” ifadelerini kullandı. Karasu, cezaevindeki belediye başkanlarının direnişini vurgulayarak, “Onlar cezaevinden direniyor, tüm dostlara selam gönderiyor. Hakemlerin bozuk düzenine teslim olmayacağız. Bu belediyeler hiçbir zaman AKP’nin olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır” dedi. Konuşmasının sonunda mücadele kararlılığını dile getiren Karasu, “Bizim yolumuz Yörük Ali Efe’nin, Demir Ayşe’nin yoludur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur” ifadelerini kullandı.