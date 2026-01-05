İzmirliler Derneği’nde yeni dönem

İzmirliler Derneği’nin (İZ-DER) olağanüstü genel kurulunda yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti. İzmir’in kent kimliğini koruma ve yaşatma adına toplumsal dayanışmayı destekleyen halk sağlığı, kültür ve sanat, mesleki eğitim ve spor alanlarında çok sayıda projeye imza atan derneğin yeni başkanı turizmci Makbule Beyenç oldu.

BEYENÇ: DAH ÇOK KİTLEYE ULAŞACAĞIZ

Turizm ve otelcilik alanında meslek örgütlerinin yönetimlerinde de yer alan Beyenç, “İzmir’e yenilikçi sürdürülebilir projeler üreten, yeni nesil teknoloji anlayışına sahip, toplumun her kesimini kucaklayan, birlik beraberliği, dayanışmayı öne alan kültürel toplum değerlerine sahip çıkan Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı, her canlının yaşam hakkına saygılı, çevre ve doğa dostu İzmir’i ve Türkiye’yi uluslararası tanıtma hedefi olan, ülkesini ve İzmir’i çok seven İZ-DER olarak; yeni dönemimizde şehircilik, çevre, hayvan hakları gençlere destek projeleri ile İzmir’in kent kimliğini koruma ve yaşatma, topluma değer katma adına gücümüzün yettiğince varlığımızı koyma ve daha çok kitleye ulaşma misyonu ile yola çıkıyoruz” dedi.