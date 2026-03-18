İZPA kenti adım adım 2074’e taşıyacak

İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Dr. Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelmesinin ardından önemli bir misyon ve sorumluluk üstlendi. Kentin planlama ve yönetim süreçlerinde önemli adımlar atan İZPA, sosyal, ekonomik ve çevresel verileri temel alarak, “yeni nesil belediyecilik”, “tek sağlık” ve “iyi olma hâli” yaklaşımlarıyla çoklu krizlere karşı yenilikçi çözümler üretti. Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi çalışmaları kapsamında düzenlenen “Nasıl Bir İzmir?” panelleri ve atölyelerine binlerce yurttaş ve uzman katıldı. İZPA, kentin 50 yıllık geleceğini planlamak için bilimsel analizleri ve katılımcı yöntemleri bir araya getirdi.

İZMİR MİSYON EYLEM LABORATUVARI

İZPA, NİP2054 hazırlıkları ile İzmir Nazım İmar Planı’nın katılımcı ve iklim akıllı ilkelerle şekillenmesini sağladı. “Kent Alfabesi” çalışmasıyla kente bütüncül bir kavramsal ve görsel dil kazandırıldı, altı oturumda farklı toplumsal grupların katılımı sağlandı. Ayrıca, M-LAB çalışmalarıyla 10 Kentsel Büyük Zorluk tanımlandı ve İzmir Misyon Eylem Laboratuvarı aracılığıyla çözüm odaklı politikalar geliştirildi. Bu süreç, kentte misyon odaklı inovasyon anlayışının yaygınlaşmasını destekledi.

KAMUSAL ALANLARA YARATICI ÇÖZÜMLER

Katılımcılık alanında ise İzmir Yurttaş Meclisleri, Kent Denetçileri programı ve Vatandaş Tasarım Bilimi (VTB) uygulamalarıyla 3 bin 500’ü aşkın yurttaş sürece dahil oldu. “Tasarımcılar İzmir’de” etkinliğiyle 400 genç, ilçelerdeki kamusal alanlara yönelik yaratıcı çözüm önerileri geliştirdi. Mercek İzmir platformu üzerinden yapılan kent araştırmaları, afet toplanma alanlarından gençlik araştırmalarına, iklim ve çevre analizlerinden barınma hakkı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede veri temelli bilgiler sundu.

DAHA DİRENÇLİ İZMİR

Uluslararası iş birlikleri kapsamında İzmir, Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk şehir oldu. Bu çerçevede Avrupa genelindeki şehir yöneticileriyle deneyim paylaşımı gerçekleştirilirken, yenilikçi yönetişim modelleri de kent politikalarına entegre edildi. İZPA, yürüttüğü çalışmalarla İzmir’in daha dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olması için stratejik bir yol haritası ortaya koydu.