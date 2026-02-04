İZSİAD'da yeni dönem

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in istifası sonrası gidilen olağanüstü genel kurulda İZSİAD ailesi yeni yönetimini belirledi. Tepekule Kongre Merkezi’nde üyelerin yoğun katılımıyla düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Ayhan Baran üstlenirken, katip üyeliği görevlerini ise İzzet Şanlı ile Necla Taşova Sönmez yaptı. Ocak 2027 tarihinde yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapacak olan yeni yönetim, üyelerin tamamının oyunu alarak göreve seçildi.
ÖZEN: İZSİAD’IN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu içinden başkan seçilen ve genel kurula kadar bu görevi yürüten Sirhan Özen, toplantının açılışında İZSİAD’ın temel değerlerine vurgu yaptı. Olağanüstü bir genel kurulda çift listenin yarışmasını İZSİAD’ın birlik ve beraberliğine zarar gelmemesi için uygun bulmadığını belirten Özen, “Bugünden sonra da İZSİAD’ın her alanda daha başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğimi söylemek isterim. Bu süreçte bizlere destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
YÜKSEL: İZSİAD BİR AİLEDİR
Yönetimin ibrasının ardından oylama sonucunda Alaattin Yüksel ve ekibi, İZSİAD’ın yeni yönetimi olarak seçildi. Oylama sonrası kürsüye gelerek üyelere seslenen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını söyledi. Yüksel, Sirhan Özen’in derneğin birlik ve beraberliği için aday olmama kararının da çok değerli olduğunu bu nedenle kendisini kutladığını kaydetti. İzmir’in girişimci ruhunu ve sanayici kimliğini temsil eden derneğin bir aile bilinciyle hareket ettiğini belirten Yüksel, “Beni bu göreve layık gören tüm İZSİAD ailesine teşekkür ediyorum. Bir önceki yönetimin icraatlarını az evvel izledik. Kendilerine İZSİAD'a sundukları katkı için müteşekkiriz. İZSİAD İzmir’de kurulan ilk iş dünyası derneklerinden biridir. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İZSİAD değerleri olan ve topluma karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kazanımlı ve Atatürk İlkelerini kendisine rehber edinen bir dernektir. Ağırlıklı olarak üyelerin arasında KOBİ niteliğindeki şirketler yer almaktadır. Dinamik bir dernektir. İlk genel kurul tarihinde genel kurulunu yapabilen bir dernektir. Toplumsal dayanışmayı da her zaman ön planda tutan, yaşadığı ülkeye duyarlılığı ile ön plana çıkmaktadır. İZSİAD bir ailedir, biz bu bilinçle yola çıkıyoruz. Tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Oylama sonrası İZSİAD’ın yeni kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Alaattin YÜKSEL
Ali KARA
Ali TALAK
Ayşe Yasemin REŞİTOĞLU
Berk YURTÇU
Edip GÜLER
Erdoğan ERDEM
Halil ÇUNGUR
İbrahim BAYLAN
İrfan İnanç YILDIZ
Mert ŞARDAĞ
Mukaddes ÇELİK
Nazım ÖZER
Nilhan ANTİTOROS
Nurettin AVCI
Tolga YAPICI
Tuğçe GÜLCÜLER
Salih ÖZÇİFÇİ
Zülkif MERMUT
Yedek Üyeler
Hüsamettin KAYA
Mehmet Hakan ÖZKARALI
Taha ORHAN
Halil ÖNDER
Kemal YANIK
Mehmet Batuhan TÜRER
Aziz Murat ERDOĞAN
Abdülkadir BİŞAROĞLU
Halil ŞAHİN
Kasım ATMACA
Yusuf ALDOĞAN
Akın BİLİÇ
Esra AKKAŞ
Barış TEKİN
Bülent DEMİRAL
Gökhan KAYAÖNÜ
İrem GÜNGÖR
Oluş ÇETİN
Alper GÜN
DİSİPLİN KURULU
Asil Üyeler
Bilal EYÜBOĞLU
İsmail KAZCIOĞLU
Metin AKDAŞ
Kemal BUĞDAY
Mukaddes ERTUĞRUL
Yedek Üyeler
Tayfun OZANKAYA
Hüseyin ALTOP
Orçun KOÇAK
Yücel KARASU
Yağmur TANINMIŞ ŞARLAYAN
DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Ahmet KİRAZ
Alper ÇETİN
Özcan DURMAZ
Yedek Üyeler
Birsen KAYAÖNÜ
Çağatay AYTAÇ
Fikri ÇELİK
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Üyeler
Ahmet DÖNMEZLER
Alparslan KURTMEN
Ali Osman ÖĞMEN
Arzu ŞENTÜRK
Ayhan BARAN
Aziz KOCAOĞLU
Cevdet ÇAYIR
Cumali KAYAR
Davut YANIK
Ekrem GÜLCEMAL
Emin GEMİCİ
Erol DİREN
Gökçe KESİKÇİLER BUĞDAY
Gökten GÖK
Halil ŞAHİN
Hasan KÜÇÜKKURT
Hasan DURAN
Hayati YAMAN
Hüsamettin EKMEKÇİOĞLU
Hüseyin ARSLAN
İbrahim GÖKÇUOĞLU
İzzet ŞANLI
Kenan MAZICI
Mesut KANAT
Metin SANCAK
Mustafa DİRİN
Muzaffer TUNA
Necip NASIR
Necmi ÇALIŞKAN
Necla TAŞOVA SÖNMEZ
Özer GÜRBÜZ
Rıza ELİBOL
Semiha GÜNEŞ
Sevgi KARAHAN
Sezai ÇAKMAK
Sinan BEZİRCİLİOĞLU
Sinan EMRE
Sirhan ÖZEN
Şerafettin TAŞ
Yavuz ALKAN