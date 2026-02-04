İZSİAD'da yeni dönem

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in istifası sonrası gidilen olağanüstü genel kurulda İZSİAD ailesi yeni yönetimini belirledi. Tepekule Kongre Merkezi’nde üyelerin yoğun katılımıyla düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Ayhan Baran üstlenirken, katip üyeliği görevlerini ise İzzet Şanlı ile Necla Taşova Sönmez yaptı. Ocak 2027 tarihinde yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapacak olan yeni yönetim, üyelerin tamamının oyunu alarak göreve seçildi.

ÖZEN: İZSİAD’IN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu içinden başkan seçilen ve genel kurula kadar bu görevi yürüten Sirhan Özen, toplantının açılışında İZSİAD’ın temel değerlerine vurgu yaptı. Olağanüstü bir genel kurulda çift listenin yarışmasını İZSİAD’ın birlik ve beraberliğine zarar gelmemesi için uygun bulmadığını belirten Özen, “Bugünden sonra da İZSİAD’ın her alanda daha başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğimi söylemek isterim. Bu süreçte bizlere destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

YÜKSEL: İZSİAD BİR AİLEDİR

Yönetimin ibrasının ardından oylama sonucunda Alaattin Yüksel ve ekibi, İZSİAD’ın yeni yönetimi olarak seçildi. Oylama sonrası kürsüye gelerek üyelere seslenen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını söyledi. Yüksel, Sirhan Özen’in derneğin birlik ve beraberliği için aday olmama kararının da çok değerli olduğunu bu nedenle kendisini kutladığını kaydetti. İzmir’in girişimci ruhunu ve sanayici kimliğini temsil eden derneğin bir aile bilinciyle hareket ettiğini belirten Yüksel, “Beni bu göreve layık gören tüm İZSİAD ailesine teşekkür ediyorum. Bir önceki yönetimin icraatlarını az evvel izledik. Kendilerine İZSİAD'a sundukları katkı için müteşekkiriz. İZSİAD İzmir’de kurulan ilk iş dünyası derneklerinden biridir. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İZSİAD değerleri olan ve topluma karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kazanımlı ve Atatürk İlkelerini kendisine rehber edinen bir dernektir. Ağırlıklı olarak üyelerin arasında KOBİ niteliğindeki şirketler yer almaktadır. Dinamik bir dernektir. İlk genel kurul tarihinde genel kurulunu yapabilen bir dernektir. Toplumsal dayanışmayı da her zaman ön planda tutan, yaşadığı ülkeye duyarlılığı ile ön plana çıkmaktadır. İZSİAD bir ailedir, biz bu bilinçle yola çıkıyoruz. Tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oylama sonrası İZSİAD’ın yeni kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Alaattin YÜKSEL

Ali KARA

Ali TALAK

Ayşe Yasemin REŞİTOĞLU

Berk YURTÇU

Edip GÜLER

Erdoğan ERDEM

Halil ÇUNGUR

İbrahim BAYLAN

İrfan İnanç YILDIZ

Mert ŞARDAĞ

Mukaddes ÇELİK

Nazım ÖZER

Nilhan ANTİTOROS

Nurettin AVCI

Tolga YAPICI

Tuğçe GÜLCÜLER

Salih ÖZÇİFÇİ

Zülkif MERMUT

Yedek Üyeler

Hüsamettin KAYA

Mehmet Hakan ÖZKARALI

Taha ORHAN

Halil ÖNDER

Kemal YANIK

Mehmet Batuhan TÜRER

Aziz Murat ERDOĞAN

Abdülkadir BİŞAROĞLU

Halil ŞAHİN

Kasım ATMACA

Yusuf ALDOĞAN

Akın BİLİÇ

Esra AKKAŞ

Barış TEKİN

Bülent DEMİRAL

Gökhan KAYAÖNÜ

İrem GÜNGÖR

Oluş ÇETİN

Alper GÜN

DİSİPLİN KURULU

Asil Üyeler

Bilal EYÜBOĞLU

İsmail KAZCIOĞLU

Metin AKDAŞ

Kemal BUĞDAY

Mukaddes ERTUĞRUL

Yedek Üyeler

Tayfun OZANKAYA

Hüseyin ALTOP

Orçun KOÇAK

Yücel KARASU

Yağmur TANINMIŞ ŞARLAYAN

DENETLEME KURULU

Asil Üyeler

Ahmet KİRAZ

Alper ÇETİN

Özcan DURMAZ

Yedek Üyeler

Birsen KAYAÖNÜ

Çağatay AYTAÇ

Fikri ÇELİK

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Üyeler

Ahmet DÖNMEZLER

Alparslan KURTMEN

Ali Osman ÖĞMEN

Arzu ŞENTÜRK

Ayhan BARAN

Aziz KOCAOĞLU

Cevdet ÇAYIR

Cumali KAYAR

Davut YANIK

Ekrem GÜLCEMAL

Emin GEMİCİ

Erol DİREN

Gökçe KESİKÇİLER BUĞDAY

Gökten GÖK

Halil ŞAHİN

Hasan KÜÇÜKKURT

Hasan DURAN

Hayati YAMAN

Hüsamettin EKMEKÇİOĞLU

Hüseyin ARSLAN

İbrahim GÖKÇUOĞLU

İzzet ŞANLI

Kenan MAZICI

Mesut KANAT

Metin SANCAK

Mustafa DİRİN

Muzaffer TUNA

Necip NASIR

Necmi ÇALIŞKAN

Necla TAŞOVA SÖNMEZ

Özer GÜRBÜZ

Rıza ELİBOL

Semiha GÜNEŞ

Sevgi KARAHAN

Sezai ÇAKMAK

Sinan BEZİRCİLİOĞLU

Sinan EMRE

Sirhan ÖZEN

Şerafettin TAŞ

Yavuz ALKAN