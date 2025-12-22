Juan&Arda işbirliği Samsunspor'a feleğini şaşırttı!

Göztepe, Süper Lig'de evinde oynadığı ilk yarının son maçında güçlü klasman rakibi Samsunspor'u genç yıldızı Arda'nın her iki yarıda attığı iki golüyle geçerek Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Miroshi, Olaiton ve Janderson'ın yokluğunda Stoliov sahaya farklı bir dizilişle; 1-4-1-4-1 ile şu 11'i sürdü: Lis-Godoi, Taha, Heliton, Bokele-Dennis-Arda, Rhadney, Efkan, Chernı-Juan.

Santra öncesi tribünler yine "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisiyle inledi. Seremonide Medcezir seslendirildi.

Böylece, Stoliov bu sezon ilk kez dört stoperle ve dörtlü defansla oyuna başladı. Tek forvet Juan'ın yanına gizli forvet olarak da Arda'yı yerleştirdi. Nitekim iki gol de Juan &Arda ortak yapımıydı.

ORTADA GEÇEN İLK YARIDA GÖZ GÖZ'ÜN TEK GOLÜ VARDI

İlk dörtte birlik bölümü kontrollü bir orta saha mücadelesine sahne olan maçta Göz Göz 23'teki ilk etkili atağında golü buldu. Chernı, Juan'ı gördü, bu oyuncu soldan sıfıra inip yerden içeri çıkardı; iyi takip eden Arda ayak koyarak takımını öne geçirdi.40'ta Göz Göz bir kez daha gole yaklaştı; sağdan gelen kornere Heliton istediği vuruşu yapamadı ve top yandan dışarı çıktı. Devre biterken konuk ekip sağdan korner kullandı, kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI MAÇA TEMPO GELDİ

İkinci yarı hızlı ve karşılıklı ataklarla başladı. Samsunspor'un baskısı beklenirken 46'da golü kaçıran sarı kırmızılılar oldu; Juan'ın soldan kestiği topa Efkan'ın kısa mesafeden şutu üstten dışarı çıktı. Hemen ardından konuk ekibin atağında soldan içeri giren ve Lis ile karşı karşıya gelen Emre'nin plasesi uzak direği yalayarak dışarı çıktı. 60'ta Rhadlney'i biçen Soner maçta ilk sarı kartı gördü. Efkan'ın frikiğine Bokele'nin kafası dışarı çıktı. 68'de Göztepe'nin ikinci golü geldi; Godoi'nin çıkardığı uzun top Juan'ın önüne düştü, üçe iki yakalanan Samsunspor defansı toparlanamadı, Juan soluna bakıp sağındaki Arda'yı gördü, Arda yerden bir vuruşla Okan'ı ikinci kez avlayarak farkı ikiye çıkardı.

76'da Samsunspor'dan sarı kart gören oyuncu Rick oldu. 81'de günün yıldızı Arda, yerini İbrahim'e bıraktı. 86'da İbrahim, 87'de günün en iyilerinden Dennis'in şutları dışarı çıktı. Samsunspor'un kulübesinden gelen hamleler sonuca etki etmedi. Göz Göz'den 88'de Efkan-Furkan, 90+2'de Rhaldney-Tibet değişikliği geldi. 90+3 sonunda gelen son düdükle Göztepe sahanın ortasında toplanarak tribünlerle birlikte büyük sevinç yaşadı ve hep birlikte İsyan Marşı söylendi.

STOLİOV'UN AKILLI DİZİLİŞİ VE TAKTİĞİ MAÇI KOPARDI

Ligin güçlü ekiplerinden kırmızı beyazlılar perşembe günü çıktığı Avrupa maçından yorgun dönmüştü. İlk yarıda soldan yaptığı birkac bindirme ile ve ikinci yarıda ilk 10 dakikada kendisini hissettirdi, o kadar. Doğrusu Samsunspor hayal kırıklığı yaşattı.

Göztepe'de ise önemli eksikler vardı. Ancak Stoliov bu maça özgü farklı oyun kurgusu ve cezalı olan Janderson'ın yerine Juan'ın yanına Arda'yı akıllıca ikame ederek maçı kopardı. Tabii öğrencileri de başta Arda olmak üzere sahada Stoliov'un istediklerini yaptı. Dün akşam sahada silik kalan iki oyuncu uzun süredir direk oynamayan Rhaldney ve Chernı idi. Defans dörtlüsü görevini yaptı. Lis güven verdi ve uzun toplarla rakibi yordu. Efkan da görevini yaptı. Maçın yıldızları ise iki golün asistini yapan Juan ve golleri kaydeden Arda ile Dennis'ti. Kısacası Göztepe kazanmayı istedi ve hak ederek kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle Stoliov'un ilk yarıda maksimum puan hedefini de tutturdu.

YASİN KOL BU SEVİYENİN HAKEMİ DEĞİL!

Maçın hakemi Yasin Kol'a da bir çift sözüm var: İlk yarıda biçilen Göztepeli oyuncuya rağmen avantaj verip oyunu sürdürmen normal. Ancak pozisyon sonunda rakibini indiren Samsunsporlu oyuncuya sarı kart göstermemen anormal! Kol, maç 0-0 iken oyunu yavaşlatan kaleci Okan'a ve duran top kullanan takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı fakat Göztepe'nin önde olduğu sürelerde Göztepeli oyuncuları yerli yersiz, özellikle uzun taç atışlarında uyardı! Üst düzey bir maça böyle TFF 1 düzeyınde bile sıkıntı verecek hakem olmaz!

BU GÖZ GÖZ AVRUPA HEDEFİNİ SÜRDÜRÜR

Göztepe, bu sonuçla ilk yarı sonunda beşinci BJK'nın 3 puan önünde 32 puanla ligde dördüncü sıraya yerleşti. Altıncı Samsunspor ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı. Böylece "Avrupa yarışında ben de varım" mesajını verdi. Devre arasındaki takviyelerle ve daha güçlü bir kulübe ile Avrupa hedefinden kopmadan yarışı sürdürecektir. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan, takviyelerle de güçlenecek olan Göz Göz ikinci yarıda daha korkulu bir rakip olacaktır her takım için. Şimdi bir haftalık tatil zamanı Göztepe için. Dönüşte ise yeni katılan oyuncularla birlikte çalışma ve muhtemelen iki hazırlık maçı... Göztepe, ikinci yarının ilk maçına kadar istim tutturur. Taraftarının da desteğiyle bu ligi ilk dörtte neden bitirip Avrupa biletini almasın?