Juan'ın golleri, Göz Göz'ün akşamı

İstanbul'da cumartesi akşamı R T. Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa-Göztepe karşı karşıya geldi. İki takım sahaya birlikte Büyük Önder Atatürk'ü anan pankartla çıktı. Atatürk için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Göztepe formalarının göğsünde Atatürk portresi yer aldı. Bu, futbol sahalarında ender görülen bir jest oldu. Maçı Türk eğitiminin değerli isimlerinden Atalay Atilla ile izliyorduk ve bu jestten dolayı Göztepe ile ayrıca gurur duyduk.

Stoliov, Kasımpaşa karşısında cezası biten Bokele'ye sol stoperde yeniden görev verirken, sağ stoperde Taha ile başladı. Geçen haftanın başarılı ismi, Bokele'nin yokluğunda sol stoperde forma giyen Miroshi ise orta alanda 11'de başladı. Bulgar Hoca Gençlerbirliği maçı sonrasında sert eleştirdiği Olaiton'u yedek soyundururken, 11'in değişmezi Rhaldney'i de geçen haftaki performansını beğenmeyerek kulübeye çekti. Geçen hafta uzatmalarda oyuna alınan İbrahim Sabra kadroda yer almadı.

Kasımpaşa'da iki sezon Göztepe formasını giyen Kubilay da ilk 11'de sahaya çıktı.

Göztepe taraftarı takımını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan konuk takım taraftarı bölümünü doldurdu.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

İlk yarının ilk 35 dakikasında doğrusu futbol adına pek birşey göremedim. Düşük tempodaki orta saha mücadelesinde konuk ekip ortalama üç dakikada bir faul yaparak rekor kırarken ilk sarı kartı da 25'te Efkan gördü. 45'te ikinci sarı kart ise Kasımpaşalı oyuncuya çıktı.

Maçın başında 3'te Kasımpaşa'nın tek etkili kafa şutunu Lis soğukkanlılıkla köşede kontrol etti. 4'te Efkan'ın şutu dışarı çıktı. Efkan'ın 13'teki direk kaleye frikiği de az farkla dışarı çıktı.

Her iki takım adına etkili birer gol girişimi 35'ten sonra geldi. 37'de Efkan'ın elverişli pozisyonda sağ çaprazdan şutu uzak direk tarafından dışarı çıktı. 39'da ev sahibi ekip forvetinin ceza alanı dışından sert şutu Lis'ten döndü, Göztepe defansı tehlikeyi önledi.

GÖZ GÖZ'E ON DAKİKA YETTİ

Göz Göz ikinci yarıya rakibini ısırarak kararlı başladı ve 10 dakikada bulduğu iki golle Kasımpaşa'nın fişini çekti. 52'de Arda'nın sağdan kullandığı uzun taçda oluşan karambolde Janderson'ın çıkardığı topu Juan sert bir şutla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra gelişen ev sahibi atağında Kubilay'ın gollük şutu defansa çarparak az farkla kornere çıktı. 55'te ise Göztepe'nin ikinci golü geldi; Efkan orta alandan Juan'ın önüne yuvarladı, topu taşıyan Brezilyalı kaleciyi de geçerek düzgün bir plase ile farkı ikiye çıkardı.

Farkı ikiye çıkaran konuk ekip kendi oyununu sahaya yansıtarak rakibine şans vermedi ve üçüncü golü aradı. 58'de Heliton'un hücumda gördüğü sarı kart sonrasında 60'da Göztepe Efkan'ın ayağından üçüncü gol fırsatını kaçırdı; kalecinin öne çıktığını gören Efkan'ın aşırtma vuruşu çerçeveyi bulamadı. 64'te Juan soldan sağ kanattaki Arda'yı gördü, onun şutu dışarı çıktı. Stoliov 67'de Efkan-Olaiton değişikliğini yaptı. 73'te sarı kart gören Arda cezalı duruma düştü. 76'da Olaiton'un ceza alanından şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. 82'de Juan soldan nefis hareketlerle dar alandan elverişli durumdaki Olaiton'a sıfırdan çıkardı, Benin'li oyuncu elverişli durumda topu üstten dışarı gönderdi.

Stoliov klasiğini yaparak son dakikalarda sakatlanan Dennis ve maçın yıldızı Juan'ı kenara alıp yerlerine Rhadlney ve Ahmet'i aldı. Uzatmanın son dakikasında ise Chernı ve Janderson kenara geldi, İsmail ve Bouajila oyuna girdi. Stoliov son dört değişikiği son anlara sıkıştırmak yerine biraz daha öne alabilir. İki fark varken uzatmanın son dakikasında oyuncuyu içeri atıp ayağına top değmeden son düdüğü duyurmak biraz tuhaf kaçıyor.

TEK DEVRELİK AMA KAZANMAYI BİLEN GÖZTEPE

Göztepe, ilk yarıdaki silik görünümünün tersine ikinci yarıda kendi kimliğini sahaya yansıtınca hem sonuca gitti hem de güzel oyunuyla taraftarını mutlu etti. Juan attığı gollerle ve önde kurduğu baskıyla takımının ve maçın en iyisiydi. Janderson'ın ilk goldeki asisti değerliydi ancak aldığı topları kullanamadı, ikili mücadeleleri kaybetti ve takımının hücum gücünü azalttı. Arda yine takımının iyilerindendi. Taha geçen haftaya göre daha iyiydi. Defans bütünüyle görevini yaptı. Efkan görevini yaptı. Olaiton da geçen haftaya göre toparlanmış gözüktü. Kaçırdığı iki gole karşın fena değildi.

Puanını 22'ye çıkararak dördüncü sıraya yükselen ve üst üste iki yenilgi sonrasında ilk kez üst üste ikinci galibiyetini alan Göztepe milli aradan sonra evinde Kocaelispor ile karşılaşacak. Stoliov'un artık Avrupa hedefi için Alanyaspor maçı öncesindeki gibi millî ara sendromuna girmeden bu maçta evinde 3 puanı cebine koyması ve üst sıralardan kopmaması gerek.

TMSF'ye düşen Kasımpaşa ise bu sezonun düşecek takımlarından birisi olmaya aday gözüküyor Göztepe maçındaki görünümü ile.