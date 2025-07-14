Kadem Özbay: Bu bir itibarsızlaştırma operasyonudur

Eğitim-İş, Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Girgin hakkında açılan soruşturma sonrası uygulanan görev yeri değişikliğine tepki gösterdi. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okudu. Özbay, açıklamadan önce okullarda sadece Türk Bayrağı olmasına da tepki göstererek, "Atatürk'ün resmi neden yok?" diye sordu. Açıklama öncesi sık sık, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hak, hukuk, adalet", "Okullarda tarikat istemiyoruz", "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz" sloganları atıldı.

“SUÇ YOKSA SUÇ ÜRETİLİYOR”

Mustafa Girgin hakkında açılan soruşturmanın hukuki bir temele dayanmadığını belirten Özbay, “Burada, ‘suç yoksa suç üretilir’ anlayışıyla, somut delillere dayanmadan yürütülen hukuksuz bir süreci protesto etmek için toplandık. Mustafa Girgin’e yönelik sürdürülen itibarsızlaştırma operasyonu sadece bir kişiye değil, tüm liyakatli eğitim yöneticilerine yapılmış bir saldırıdır” dedi.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN HEDEF HÂLİNE GETİRİLDİ”

Mustafa Girgin’in 12 Temmuz 2024’te göreve başladığını hatırlatan Özbay, “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı duruşu nedeniyle, göreve geldiği ilk günden itibaren baskı altına alınmış, sistematik olarak hedef gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

ALKOLLÜ MEKÂN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Efes–Şirince gezisi üzerinden üretilen iddialara da değinen Özbay, “Sekiz öğretmen, iki okul aile birliği yöneticisi ve müdürün gözetiminde gerçekleştirilen gezi sırasında, sadece mekânda alkol servisi yapılıyor olması bahane edilerek öğrencilerin ‘alkollü mekâna götürüldüğü’ iddia edilmiştir. Oysa aynı mekâna Türkiye’nin dört bir yanından okullar geliyor, yemek yiyor. Hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmamıştır. Bu durum, sürecin ne kadar kasıtlı yürütüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

DAYANAKSIZ VE ÇELİŞKİLİ İDDİALAR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Kasım 2024’te CİMER’e yapılan bir başka şikâyetin ardından açılan ikinci soruşturmaya da dikkat çeken Özbay, “Önceki müdüre yakınlığı bilinen bir öğretmenin tamamen soyut iddialarla yaptığı ‘mobbing’ şikâyeti jet hızıyla soruşturma konusu hâline getirilmiştir. Müfettişin ifadesiyle ‘şoklar geldikçe’ genişletilen dosyada; dini kitapların çöpe attırılması, Ramazan ayında sigara içilmesi, mescidin küçültülmesi, öğretmenlere iftira atılması gibi gerçek dışı ve provokatif iddialar yer almıştır. Ancak hiçbir iddia öğretmen ifadeleriyle doğrulanamamıştır” dedi.

“MÜFETTİŞ TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞTİR”

Soruşturma sürecindeki usulsüzlüklere de işaret eden Özbay, “Bir öğretmenin ‘Müdür söylediklerimi dinliyordu’ şeklindeki ifadesi, müfettiş tarafından doğrudan ‘iddia sübut bulmuştur’ şeklinde yorumlanmıştır. Bu, hem ifade gizliliğinin ihlali hem de müfettişin tarafsızlığının kaybıdır. Soruşturmanın gizliliği ise velilerin WhatsApp gruplarında paylaşılan sorularla ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

DELİLSİZ İDDİALAR CEZA GEREKÇESİ OLDU

Basın açıklamasında, soruşturmaya dayanak oluşturulan bazı iddiaların hiçbir tanığa ya da belgeye dayanmadığını vurgulayan Özbay,

“Okul aile birliği toplantısında bir velinin azarlandığı yönündeki iddiaya dair, toplantıya katılan 9 kişiden 7’si böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtmiştir. Buna rağmen müfettiş, ‘sübut bulmuştur’ diyerek ceza teklifinde bulunmuştur. Raporda yer alan ‘kişisel durumlar’, ‘görevde kalmanın sakıncaları’ gibi ifadelere dayalı olarak görev değişikliği kararı alınmıştır. Bunlar ne somut veriye ne de hukuka dayanmaktadır"

“İL İDARESİ YARGISIZ İNFAZ YAPIYOR”

Soruşturmanın arkasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olduğu imasında bulunan Özbay, “Soruşturma yapanları bu kadar pervasızlaştıran İl İdaresi Kanunu, liyakatsiz ellerde yargısız infaza dönüşmüştür. Bu kanun, yer değişikliği ve atamalarda adaletsiz bir sopa gibi kullanılmaktadır. Kimi yöneticiler ödüllendirilirken, kimi eğitimciler tıpkı Mustafa Girgin gibi—cezalandırılmakta, adalet duygusu zedelenmektedir” dedi.

“OKULA GÜVEN ARTTI AMA BAŞARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Kadem Özbay, Mustafa Girgin’in müdürlüğü döneminde okulun gelişim kaydettiğini belirterek, “Göreve geldiği günden bu yana okulu eksiksiz şekilde yeni döneme hazırlamış, TÜBİTAK projeleri, yazar buluşmaları, çevre ve spor etkinlikleriyle okulun gelişimine katkı sunmuştur. Öğrenci kayıtlarında yüzde 33 artış sağlanmış, bu da velilerin güvenini yansıtmaktadır. Ancak bu başarılar yok sayılmış, yer değişikliği bir sürgün aracına dönüştürülmüştür"

“MUSTAFA GİRGİN YALNIZ DEĞİLDİR”

Özbay, "Eğitim-İş olarak Mustafa Girgin’in yanındayız. Bu hukuksuz süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Adaletin, liyakatin ve bilimsel eğitimin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Mustafa Girgin yalnız değildir!” diye konuştu.