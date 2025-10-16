Kadim değerlerin buluşma noktası: 11. Germiyan Festivali başlıyor

Çeşme’nin bereketli topraklarında, üretimin, emeğin ve geleneksel kültürün yeniden filizlendiği 11. Germiyan Festivali 18–19 Ekim tarihlerinde Germiyan köyünde düzenlenecek. Festival, yerel üreticileri, gastronomi tutkunlarını ve kültür meraklılarını bir araya getirecek.

KADİM GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN FESTİVAL

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen festival; üretim geleneklerini, yerel tohumları, el emeği ürünleri ve köy kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. İki gün sürecek etkinliklerde, geleneksel ekmek yapımından zeytinyağı sohbetlerine, yerel tarif atölyelerinden çocuk etkinliklerine kadar dolu dolu bir program yer alıyor. Ziyaretçiler, Germiyan’ın taş sokaklarında kurulacak stantlarda el emeği ürünleri keşfederken, yöre kadınlarının ellerinden çıkan doğal lezzetleri tatma fırsatı bulacak. Festival boyunca sürecek “Germiyan Fotoğrafları” sergisi ise köyün geçmişine ışık tutacak.

“EMEĞİN, BEREKETİN VE PAYLAŞMANIN BAYRAMI”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Germiyan, bu toprakların üretim hafızasıdır. Kadim geleneklerimizin, kadın emeğinin, bereketin ve paylaşmanın simgesidir. Bu festival, yalnızca bir etkinlik değil; geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü. Toprağına, üreticisine, kültürüne sahip çıkan bir Çeşme için bu mirası hep birlikte yaşatacağız” dedi.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE YARIŞMALARLA DOLU BİR PROGRAM

Festival kapsamında iki gün boyunca; ekşi mayalı ekmek, keşkek, sirke, turşu, mozaik, kumru ve zeytinyağı atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca “Zeytinin Bereketi”, “İzler Silinmeden” ve “Bağdan ve Bahçeden Gelen Tatlar” gibi söyleşiler, köyün kültürel belleğini ve üretim kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Germiyan İlkokulu Bahçesi’nde gerçekleşecek Geleneksel Germiyan Ekmek Yarışması ve Halk Oyunları Gösterisi ise festivalin en renkli anlarından olacak.

Germiyan köyünün yerel mutfak kültürünü, üretim geleneklerini ve el emeği değerlerini yaşatmayı amaçlayan 11. Germiyan Festivali, 18 Ekim Cumartesi sabahı stant açılışlarıyla başlayacak. Çeşme Belediyesi, tüm Çeşmelileri Germiyan’ın bereketini, el emeğini ve kültürel mirasını paylaşmaya davet ediyor.