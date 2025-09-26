Kadın şoförlerin kullandığı otobüsler enerjisini rüzgar ve güneşten alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirdi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) ile Aliağa ilçe merkezi arasında hizmet verecek Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Hattı, ALOSBİ’de düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, Dr. Hakan Uzun, belediye bürokratları, ALOSBİ yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, çalışanlar ve yurttaşlar katıldı. Deneme sürüşünün yapıldığı törende, 935 numaralı 4 otobüsten oluşan hattın 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

TUGAY: YENİLENEBİLİR ENERJİ VİZYONUMUZUN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI

Tanıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in karbon nötr ulaşım hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, “Bu proje Türkiye’de bir organize sanayi bölgesinin kent merkeziyle bağlantısını tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlarla sağlayan ilk ve tek projedir. Bu hat, şehir içi emisyonu azaltacak, hava kalitesini yükseltecek ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek bırakmamıza katkı sağlayacaktır. Bu projenin en gurur verici yönlerinden biri de kullandığı enerjinin tamamının rüzgârdan sağlanıyor olmasıdır. Otobüslerimiz tamamen temiz, yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle hareket etmektedir. İzmir’in rüzgârını güce dönüştüren bu sistem çevre dostu olmanın ötesinde, kentimizin yenilenebilir enerji vizyonunu güçlü biçimde yansıtmaktadır” dedi.

KADIN ŞOFÖR ORANI YÜZDE 11’E ÇIKTI

Göreve geldiğinde belediyedeki şoförlerin yüzde 6’sının kadın olduğunu belirten Tugay, bu oranı yüzde 11’e çıkarttıklarını söyledi. Başkan Tugay, “Kadın şoförlerimizle İzmir’de yollar artık eşitliğe çıkıyor. Türkiye’de kadın şoför istihdamında zirvedeki yerimizi pekiştirdik. Bugün açacağımız bu hatta da kadın şoför ağırlıklı bir planlama yapacağız. Bu hattın en önemli özelliklerinden biri de güçlü bir kamu–özel iş birliği ile hayata geçirilmiş olmasıdır. Belediyemiz ile ALOSBİ arasındaki bu iş birliği hem belediye bütçemize ek yük getirmeden hem de sanayicilerimizin katkılarıyla mümkün oldu. Bu yönüyle de Türkiye’deki diğer organize sanayi bölgelerine ilham verecek bir çalışma ortaya koyduk” dedi.

“ONAY GELİR GELMEZ HIZLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Yeni nesil elektrikli otobüslerin şarj altyapısı, kamera sistemleri ve sürücü destek teknolojileriyle İzmir’i akıllı ulaşım uygulamalarıyla daha ileri bir noktaya taşıdığını belirten Tugay, “İzmir’in kuzey ve batı aksında; Karşıyaka, Örnekköy, Zübeyde Hanım, Narlıdere, Güzelbahçe ve Seferihisar’ı kapsayacak şekilde dinamik şarjlı elektrikli otobüs projelerimiz hazır. Yani iki farklı bölgede dinamik şarjlı elektrikli otobüs hattını açacağız. Bu sistem, aslında bir nevi lastikli tramvay gibi çalışıyor. Raylı sistem konforunu, esnekliği ve sıfır emisyonu bir arada sağlamış olacağız. Projemizin finansmanı için Fransız bankası Société Générale (Sosyete Jenerâl) ile yetki mektubunu imzaladık. Şimdi Hazine’den onayını bekliyoruz. Onay gelir gelmez bu projeleri de hızla hayata geçireceğiz” dedi. Tugay, 2030 karbon nötr hedefi doğrultusunda karbon nötr ulaşımı yaygınlaştıracaklarını söyledi.

TEZCAN: BİZLERE GÜÇ VERİYORSUNUZ

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bu çalışmalar çevreye, ekonomiye, çalışanlarımızın yaşam kalitesine verdiğimiz değerin somut bir göstergesi. Binlerce emekçimizin ulaşımı daha hızlı, güvenilir ve konforlu hale gelecek. Kazanan hem sanayicimiz hem çalışanlarımız hem de çevremiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve Dr. Cemil Tugay'a vizyoner yaklaşımları için çok teşekkür ediyorum. Bizlere güç veriyorsunuz. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projedir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK

Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Hattı Projesi, bir organize sanayi bölgesinin kent merkeziyle olan bağlantısını tamamen elektrikli otobüslerle sağlayan ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Geliştirilen yenilikçi, ölçülebilir ve çevreyle dost model sayesinde İzmir, bir kez daha sürdürülebilir şehircilik alanında öncü rol üstleniyor. Yeni hatta çalışan elektrikli otobüsler, enerjilerini tamamen rüzgâr ve güneş kaynaklarından sağlıyor. Bu sayede hem fosil yakıt kullanımı sıfırlanıyor hem de sanayi-şehir ulaşımı çevreye zarar vermeden gerçekleşmiş oluyor.

KADIN ŞOFÖRLER GÖREVDE, EŞİTLİK HER ALANDA

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü ile ALOSBİ arasında eşit sorumluluk esasına dayalı olarak hayata geçirilen örnek bir kamu-özel iş birliği modeliyle uygulanıyor. Bu kapsamda, ALOSBİ iki elektrikli otobüs ile birlikte şarj istasyonları temini, garaj alanı ve enerji altyapısı sorumluluklarını üstlenirken ESHOT ise iki elektrikli otobüs teminiyle birlikte tüm otobüslerin bakım ve işletmesi, sürücü istihdamı, güzergâh planlaması, halkla ilişkiler, vatandaş bilgilendirmesi ve ücret toplama sistemlerinin işletilmesi sorumluluklarını üstleniyor. Belediye bütçesine ek yük getirmeden hayata geçirilen bu projedeki bütüncül yaklaşım, adil kaynak paylaşımı ve sürdürülebilir yönetim anlayışı, Türkiye’deki diğer organize sanayi bölgelerine de örnek oluşturmayı hedefliyor. Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Hattı Projesi kapsamında, Aliağa ilçe merkezi ve OSB arasında açılan hatta kadın şoförler görev alması, projeye toplumsal eşitlik boyutu kazandırıyor. İlçe merkezi ve OSB arasında temiz enerji ulaşımı mümkün kılan, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da doğrudan katkı sağlıyor.