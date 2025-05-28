“Kadınlar Dijitalde Parlıyor” projesinde sertifikalar dağıtıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Ege Kadın Buluşması Platformu iş birliğinde yürütülen “Kadınlar Dijitalde Parlıyor” projesi kapsamında düzenlenen Canva Tasarım Atölyesi sertifika töreni düzenlendi. Törene; Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Ege Kadın Buluşması Platformu İl Sekreteri Fikret Çınar, davetliler ve atölyeye katılan kadınlar katıldı. Katılımcılar, törende hem başarılarını kutladı hem de dijital dünyada yetkinliklerini artırmanın mutluluğunu yaşadı. Kadınların dijital becerilerle güçlenmesini hedefleyen proje kapsamında, eğitim ve atölye çalışmaları hafta sonlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan Kent Konseyi Bilişim Odası’nda yapıldı. Toplamda 12 hafta boyunca gerçekleştirilen atölyeye büyük ilgi gösterildi. 195 başvuru arasından seçilen ve eğitimi başarıyla tamamlayan 126 kadın kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

KADINLARIN DİJİTAL GÜCÜ ARTIYOR

Törende konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, kadınların dijital alanda güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Bugünün dijital dünyasında, kadınların tasarım gibi yaratıcı alanlarda kendilerini geliştirmeleri hem ekonomik hem de sosyal bağımsızlık açısından çok kıymetli. Bu projeyle birçok kadının dijital dünyada kendine yer açmasına vesile olduk” dedi. Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ise, projenin sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda bir dayanışma ve güçlenme platformu olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların üretme, öğrenme ve paylaşma motivasyonu her geçen gün artıyor. Bu başarı, onların azminin ve isteğinin en somut göstergesi” diye konuştu.

DİJİTAL EĞİTİMLERLE KADINLARA YENİ UFUKLAR AÇILIYOR

“Kadınlar Dijitalde Parlıyor” projesi kapsamında verilen Canva Tasarım Atölyesi eğitimlerinde katılımcılar; temel grafik tasarım ilkeleri, dijital içerik oluşturma, sosyal medya postları hazırlama ve yaratıcı tasarım teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oldu. Eğitim sonunda kursiyerler kendi projelerini hazırlayarak uygulama becerilerini pekiştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik dijital eğitimleri ve kişisel gelişim programlarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.