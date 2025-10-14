Karabağlar Belediyesi'nden enerji yönetiminde yeni adım

Daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan Karabağlar Belediyesi, şimdi de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almak üzere kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu önemli sürecin ilk adımı olarak, belediyede görev yapan tüm personele yönelik ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca her birimden temsilciler belirlenerek Entegre Yönetim Sistem Temsilcileri atanırken, bu temsilcilerin görev ve sorumluluk alanları tanımlandı.

Belirlenen temsilcilere, Meclis Üyesi Rahile Yeni tarafından ISO 9001 - ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanlar, kasım ayında gerçekleştirilecek ilk entegre iç denetim sürecinde aktif görev alacak.

Eğitim sürecini yakından takip eden Belediye Başkanı Helil Kınay, çalışmanın yalnızca bir belge alma çabası olmadığını, aynı zamanda topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı.