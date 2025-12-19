Karabağlar Belediyesi’nin Katılımcı Yönetim Modeli örnek oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 7. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, yerel yönetimlerde demokratik, sosyal ve katılımcı uygulamaların ele alındığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sempozyumda, Karabağlar Belediyesi’nin katılımcı demokrasiye dayalı çalışmaları, iyi uygulama örnekleri arasında katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyum kapsamında Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen “Başkan Mahallede”, “Karabağlar Akademi” ve “Çocukların Kentsel Alanlarda Güvenli Oyun, Yürüyüş ve Katılım Algıları: İzmir Karabağlar Belediyesi Örneği” başlıklı çalışmalar anlatıldı.

“BAŞKAN MAHALLEDE” UYGULAMASI PAYLAŞILDI

Karabağlar Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, “Başkan Mahallede” uygulamasının çıkış noktası, işleyişi ve sahadaki sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Sunumda; mahalle ölçeğinde doğrudan iletişim kurulmasının, sorunların yerinde tespit edilmesinin ve çözüm süreçlerinin yurttaşlarla birlikte şekillendirilmesinin katılımcı demokrasinin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Uygulamanın yalnızca bir ziyaret programı olmadığı; mahalle sakinlerinin taleplerinin doğrudan dinlendiği, katılımın artırıldığı ve yerel yönetim anlayışının sahada somutlaştığı bir yönetim modeli olduğu ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL

Düzenli olarak iki haftada bir mahallelerde kurulan başkanlık ofisi, katılımı geçici bir uygulama olmaktan çıkararak sürekliliği olan bir yönetim modeli haline getiriyor. Planlı ve düzenli şekilde sürdürülen bu buluşmalar sayesinde yurttaşlarla doğrudan temas kalıcılaşıyor, iletilen talepler yalnızca dinlenmekle kalmayıp takip edilerek çözüm süreçlerine dahil ediliyor. “Başkan Mahallede” uygulaması, sürdürülebilir yapısıyla yerel yönetimde katılımcılığı kalıcı bir anlayışa dönüştürüyor.

KARABAĞLAR AKADEMİ MODELİ ANLATILDI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Karabağlar Akademi kapsamında yürütülen 2025 Öğrenci Yaz Akademi Programı ele alındı. Saha çalışmaları, mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen anketler, atıl alanların tespiti ve taktiksel şehircilik uygulamalarıyla geliştirilen katılımcı yönetişim süreci katılımcılarla paylaşıldı. Karabağlar Akademi’nin; şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik, ortak akıl, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda katılımı kurumsallaştırdığı, belediye çalışanları, yurttaşlar ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek katılımı proje bazlı olmaktan çıkarıp kalıcı bir yönetişim modeline dönüştürdüğü vurgulandı.

ÇOCUK DOSTU KENT VURGUSU

Sempozyumda ayrıca “Çocuk ve Genç Eylem Planı” kapsamında yürütülen çalışmalara da yer verildi. Karabağlar’da yaklaşık 104 bin 18 yaş altı çocuğun yaşadığına dikkat çekilen sunumda; çocukların güvenli oyun alanları, yeşil alanlar ve sessiz ders çalışma mekânlarına olan ihtiyacı aktarıldı. Çocuk katılımının stratejik planlama süreçlerinde yer almasının hem hak temelli yaklaşım hem de planlama kalitesi açısından kritik olduğu belirtilirken, çocuklardan alınan geri bildirimlerin kentsel tasarım ve sosyal hizmetleri güçlendirdiği ifade edildi. Sunumda ayrıca STK iş birlikleri, Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin güçlendirilmesi, mahalle odaklı çocuk dostu sokaklar, çocuk bütçesinin görünür hale getirilmesi ve düzenli çocuk meclislerinin kurulmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

KINAY: KATILIMCILIĞI BİR YÖNTEM DEĞİL, BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLARAK ELE ALIYORUZ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, katılımcı yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Karabağlar’da yerel yönetimi yalnızca belediye binasıyla sınırlı görmüyoruz. Mahalleleri, birlikte konuştuğumuz, birlikte karar aldığımız ve birlikte çözüm ürettiğimiz alanlar olarak ele alıyoruz. ‘Başkan Mahallede’ başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz katılımcı uygulamalarla, yurttaşın sesini doğrudan yönetime taşıyan, sahadan beslenen ve herkes için erişilebilir bir yerel yönetim anlayışını güçlendiriyoruz. Karabağlar ’da katılımcılığı bir yöntem değil, kalıcı bir yönetim anlayışı olarak görüyor; demokratik, kapsayıcı ve sosyal belediyecilik doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Karabağlar Belediyesi, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, mahallelerden güç alan yönetim modelini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor.