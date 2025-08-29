Karabağlar Belediyesi ve İzmir Şoförler Odası’ndan işbirliği

Karabağlar Belediyesi, şoför esnafına yönelik önemli bir destek projesine imza attı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yapılan protokol kapsamında, oda üyeleri belediyeye ait KARBEL akaryakıt İstasyonundan yapacakları mazot yakıt alımlarında yüzde 5 indirimden yararlanabilecek.

Protokol, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından imzalandı. Törende her iki başkan da iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

''BİRLİKTE ÜRETMEK VE BÜYÜMEK İÇİN''

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay imza töreninin ardından yaptığı konuşmada iş birliğinin önemine değinerek, ''Yaklaşık 3 ay önce Karabağlar ‘da belediyemize ait, akaryakıt istasyonumuzu faaliyete geçirdik. Bu sayede hem kendi yakıtımızı karşıladık hem de yeni istihdam alanları yarattık. Bugün İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’yla yaptığımız bu ortaklığı çok değerli buluyorum. Çünkü Karabağlar ’da hedefimiz; birlikte üretmek, birlikte büyümek ve dayanışma içinde yeni bir yaşam modeli kurmaktır. Bu işbirliği, hem kurumlar arası dayanışmayı güçlendiriyor hem de esnafımıza somut destek sağlıyor. Bundan sonraki süreçte de bu birlikteliği büyüterek yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

''ESNAFIMIZA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK''

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise “Karabağlar Belediyesi’nin bu iş birliğine öncülük etmesinden dolayı esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bu çalışma, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına güzel bir örnek teşkil ediyor” dedi. Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde, esnafın en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıtta yüzde 5 indirim sağlanması, esnafa ciddi bir katkı sunacağını ifade eden Özkan “Ayrıca İzmir’in önemli bir sivil toplum örgütü olarak Karabağlar merkezli hizmet veriyor olmamız da bizim için anlamlı. Bu ev sahipliği için Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İmza töreninin ardından Başkan Helil Kınay ve Oda Başkanı Erkan Özkan, ilçede bulunan akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek personel ve taksicilerle bir araya geldi. İstasyondaki işleyiş hakkında bilgi verilirken, ilk yakıt dolumu da iki başkan tarafından birlikte yapıldı.

Protokol kapsamında taksici esnafı, Karabağlar Belediyesinin anlaşmalı olduğu KARBEL akaryakıt istasyonuna giderek form doldurup ticari kartını aldıktan sonra indirimden hemen faydalanabilecek. İstasyonda ayrıca, taksicilerin uygun fiyatlarla yararlanabileceği araç yıkama hizmeti de bulunuyor. Taksiciler, akaryakıt alımlarının ardından araçlarını istasyonda temizleme imkânına sahip olacak.