Karabağlar’da 2026’ya “Merhaba” diyor

Karabağlar Belediyesi, 2026 yılını karşılamaya hazırlanırken ilçeyi beş gün boyunca sürecek “Yılbaşı Panayırı” ile buluşturuyor. 26–30 Aralık tarihleri arasında 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenecek panayır; müzikten çocuk etkinliklerine, el emeği stantlarından animasyon gösterilerine kadar dopdolu bir program sunacak. Her gün 17.00–23.00 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Panayırı, Karabağlarlılara yılın son günlerini neşe ve dayanışma içinde geçirme imkânı sağlayacak.

BAŞKAN KINAY’DAN DAVET

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni yılı Karabağlar’da birlikte karşılamanın önemine dikkat çekerek, “2026’ya girerken Karabağlar’da umudu, dayanışmayı ve mutluluğu büyütmek istiyoruz. Yılbaşı Panayırı, her yaştan vatandaşlarımızın bir araya gelip paylaşacağı bir buluşma alanı olacak. Tüm komşularımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Gün Gün Yılbaşı Panayırı Programı

26 Aralık Cuma

• El Emeği Stantları

• Animasyon Gösterileri

• Çocuk Etkinlikleri

• Maskotlar

27 Aralık Cumartesi

• El Emeği Stantları

• Animasyon Gösterileri

• Çocuk Etkinlikleri

• Maskotlar

28 Aralık Pazar

• Mini Disko (16.00 – 16.30)

• Köpük Balon Gösterisi (17.00 – 17.30)

• DJ Serkan Tan (18.00 – 18.30)

• Konser: Karabağlar Pop Orkestrası (20.00 – 21.00)

• Gün boyu El Emeği Stantları, Animasyonlar ve Maskotlar

29 Aralık Pazartesi

• Mini Disko (17.00 – 17.30)

• Köpük Balon Gösterisi (17.30 – 18.00)

• DJ Emre Geh (20.00 – 21.00)

• Gün boyu El Emeği Stantları, Animasyonlar ve Maskotlar

30 Aralık Salı

• Mini Disko (17.00 – 17.30)

• Köpük Balon Gösterisi (17.30 – 18.00)

• Konser: Sedat Yüce (20.00 – 21.00)

• Gün boyu El Emeği Stantları, Animasyonlar ve Maskotlar