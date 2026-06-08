Karabağlar'da çocuklar için çağrı: Geleceği koruyalım

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen ve Cemil Meriç İlk Kurşun ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte; Atatürk Endüstri Meslek Lisesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İnci Vakfı gibi çok sayıda paydaş kurum yer aldı.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN 16 FARKLI STANT KURULDU

Etkinlik alanında kurulan 16 farklı stantta, çevre bilincini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar ve bilimsel atölyeler gerçekleştirildi. Plastiklerin geri dönüşüm serüveni, atık ayrıştırma, mikroplastiklerin doğaya etkisi, fotovoltaik enerji teknolojileri, karbon ayak izi ölçümü, atık bitkisel yağların geri dönüşümü, kitap ve eşya takası ile sıfır atık atölyeleri katılımcılarla buluştu.

Çocuklar, atık malzemelerden yeni ürünler tasarlayarak hem eğlendi hem de geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrendi. “Atma, Paylaş” anlayışıyla düzenlenen kitap ve eşya takas etkinlikleri ve Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’nin uzay deneyleri ise dikkat çekti.

ÇOCUKLAR ANLATTI, BÜYÜKLER DİNLEDİ

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, çocukların çevre konusundaki düşüncelerini özgürce ifade ettiği anlar oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın mikrofon uzattığı çocuklar, duyarlılıklarını ve düşüncelerini paylaştı.

Açık kürsüde söz alan minikler, “Denize çöp atmayalım”, “Yerdeki çöpleri toplayalım” ve “Atıkları mutlaka ayrıştıralım” diyerek çevreye sahip çıkılması çağrısında bulundu. Çocuklar, doğayı korumanın aslında kendi geleceklerini korumak anlamına geldiğini gür bir sesle vurguladı.

Etkinlik kapsamında sahne alan İzmir Emek Tiyatrosu da çevre bilinci ve doğa sevgisini eğlenceli ve etkileyici bir anlatımla sahneye taşıdı. Çocukların büyük ilgiyle takip ettiği tiyatro gösterisi, izleyicilerden tam not aldı.

“BU MÜCADELE SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINLARI KORUMA MÜCADELESİDİR”

Etkinlik alanındaki 16 standı tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan, çocuklarla yakından ilgilenip projelerini dinleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çevre hassasiyeti gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmasında iklim krizi ve çevre sorunlarının küresel ölçekte ulaştığı boyutlara dikkat çeken Başkan Kınay, çevre politikasının Karabağlar’da temel bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Kınay, “Bugün burada çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz kararlılık ve bizlere verdikleri mesaj çok açık: Çevreyi korumak, yaşamı korumaktır. Çocuklarımız bizden lütuf istemiyor; en temel hakları olan temiz sokaklar, nefes alınabilir yeşil alanlar, temiz parklar ve mavi denizler istiyor. Bu haklı talebe sessiz kalamayız, onların geleceğine amasız fakatsız sahip çıkmak zorundayız” dedi.

“ÇEVRE MÜCADELESİ HER GÜN VERİLMELİDİR”

Çevre bilinci ve doğa sevgisinin yalnızca belirli günlerde hatırlanıp geçiştirilecek bir konu olmadığını vurgulayan Kınay, “Bu, her sabah uyandığımızda vermemiz gereken sürekli bir mücadeledir. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı temiz tutmak, çöpümüzü ait olduğu yere atmak ve geri dönüşümün her aşamasına katkı sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Karabağlar Belediyesi olarak sürdürülebilir bir kent için çevre yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Attığımız her doğru adım, yalnızca çevreyi değil çocuklarımızın yarınlarını da korumaktadır” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU HEDİYELER DAĞITILDI

Karabağlar Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincinin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini teşvik etmek amacıyla etkinliğe katılan çocuklara ve vatandaşlara tişört, şapka ve bez file çanta dağıttı. Tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasına dikkat çeken bez çantalar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.