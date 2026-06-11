Karabağlar’da sanatın renkleri ve ezgileri aynı günde buluştu

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Karabağlar Sanat Kursları Performans Günleri, çocukların yıl boyunca hazırladığı sergi ve konserle sanatseverleri buluşturdu.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde gündüz çocuk resim kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi açılırken, akşam ise çocuk korosu sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

HAYAL GÜCÜ VE GERİ DÖNÜŞÜM AYNI SERGİDE BULUŞTU

Karabağlar Belediyesi resim kurslarına katılan 37 çocuk kursiyerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergide, çocukların hayal dünyasını yansıtan çalışmaların yanı sıra geri dönüşüm temalı eserler de büyük ilgi gördü. Çocukların farklı malzemeleri sanatla buluşturduğu çalışmalar, ziyaretçilerden tam not aldı.

ÇOCUK KOROSU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Akşam düzenlenen konserde ise Şef Cihan Önder yönetimindeki 34 kursiyerden oluşan çocuk korosu seslendirdiği eserlerle salonu dolduran sanatseverleri büyüledi. Uzun süren alkışlarla taçlanan konser, Performans Günleri'nin en özel anlarından biri oldu.

“KÖKLERİMİZDE YENİ DALLAR, YENİ TOMURCUKLAR FİLİZLENİYOR"

Etkinliklerde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların ve eğitmenlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emeğin kendilerine büyük umut verdiğini belirterek, "Her geldiğimizde daha çok heyecanlanıyor, çocuklarımızın ortaya koyduğu birbirinden güzel eserleri ve performansları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bana bu gururu yaşatan çocuklarımıza, eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerinin önemine dikkat çeken Kınay, "Bizim öyle küçük yıldızlarımız var ki, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Böyle güzel bir ailenin parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık mirasına da vurgu yapan Başkan Kınay, "Köklerimiz o kadar sağlam ki, o köklerden yeni dallar, yeni yapraklar ve yeni tomurcuklar filizleniyor. İşte çocuklarımız da o tomurcuklar gibi geleceğe ışık olacak. Biz de karanlığa değil aydınlığa inanarak, birlikte üretmeye, büyümeye ve umutlarımızı çoğaltmaya devam edeceğiz" sözleriyle çocukların Cumhuriyet'in geleceği olduğunu vurguladı.

EĞİTMENLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Programların sonunda Başkan Kınay Karabağlar Sanat Kursları Performans Günleri kapsamında düzenlenen sergi ve konserin hazırlanmasında emek veren resim öğretmeni Oylum Öterbülbül ilr Çocuk Korosu Şefi Cihan Önder’e teşekkür ederek, katkılarından dolayı belgelerini takdim etti.