Karabağlar İleri Yaş Akademileri ilk mezunlarını verdi

Karabağlar Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve aktif yaşlanmalarını desteklemek amacıyla Kazım Karabekir ve Limontepe’de hayata geçirilen İleri Yaş Akademileri, ilk mezunlarını verdi. 2025-2026 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle diplomalarını alırken hayatlarının ikinci baharında kep atmanın mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis üyeleri, muhtarlar, gönüllü eğitmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Akademide kursiyerler yıl boyunca aktif ve sağlıklı yaşam, dijital okuryazarlık, temel hukuk, siber güvenlik, sosyal iletişim ve yaşam kalitesi alanlarında eğitim alırken; balkon bahçeciliği, yaratıcı yazarlık ve ileri yaş yogası gibi seçmeli derslerle de kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı buldu. Törende Kazım Karabekir İleri Yaş Akademisi kursiyerlerinden Gülyüz Bayram ve Hüseyin Köz ile Limontepe İleri Yaş Akademisi kursiyerlerinden Mukadder Polat ve Yusuf Küsmez kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kursiyerler, akademinin kendileri için yalnızca bir eğitim programı değil, yeni dostluklar kurdukları, sosyalleştikleri ve hayata yeniden umutla bağlandıkları bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek Karabağlar Belediyesi ile gönüllü eğitmenlere teşekkür etti.

Program kapsamında sahne alan Karabağlar Kent Konseyi Emekli Çalışma Grubu'nun ritim gösterisi ise büyük alkış aldı ve mezuniyet törenine renk kattı.

KINAY: BELEDİYECİLİK İNSANA DOKUNMAKTIR

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyeciliğin yalnızca yol yapmak, asfalt dökmek ya da bina inşa etmekten ibaret olmadığını belirterek, esas amaçlarının yaşamın her alanına dokunan projeler üretmek olduğunu söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana çocuklardan gençlere, kadınlardan ileri yaş bireylere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kınay, İleri Yaş Akademisi'nin de bu anlayışın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

İlk mezuniyet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kınay, kursiyerlerin öğrenme azmi ve yaşam enerjisinin herkese ilham verdiğini dile getirerek, "Bugün burada sadece bir mezuniyet kutlamıyoruz. Dayanışmayı, birlikte üretmeyi ve öğrenmenin yaşının olmadığını kutluyoruz" dedi. Dayanışmanın önemine dikkat çeken Kınay, tüm zorluklara rağmen birlikte üretmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Karabağlar'ın her mahallesinde, hangi yaşta olursak olalım büyük bir ailenin parçasıyız. Birbirimizin elini bırakmadan dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Program kapsamında kursiyerlere eğitim veren Ayça Kamış Ergün, Cem Arslanbuğa, Deren Sarıkaya Kırmızı, Faruğ Vergili, Hikmet Esil Arsal, Murat Abaloğlu, Seyfi Durmaz ve Süleyman Güneş'e teşekkür belgeleri Başkan Helil Kınay tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda mezuniyet belgelerini alan kursiyerler ailelerinin ve davetlilerin alkışları eşliğinde keplerini havaya fırlatarak Karabağlar’da bir ilki yaşattı.