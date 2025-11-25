Karabağlar, kadına yönelik şiddete karşı tek ses tek yürek

Karabağlar’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gece yarısı başlayan kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da katıldığı, Bozyaka’dan başlayarak Kadın Hakları Parkı’nda sona eren yürüyüşte kadınlar ile birlikte erkeklerde ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yürüyüşe Başkan Kınay’ın yanı sıra Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Derya Durnabaş ve Rahşan Nazlıoğlu, İl Başkan Yardımcıları Ali Bartu, Abdullah Batıhan ve Yoldaş Eren, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve yönetimi, İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal, muhtarlar, meclis üyeleri, geçmiş dönem milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KADINLAR VE ERKEKLER 24 SAAT NÖBETTE

Kortejin ardından Tahsin Yazıcı Mahallesi Kadın Hakları Parkı’nda kadınlar ve erkeklerle birlikte 24 saatlik nöbete başlayan Başkan Helil Kınay, yaptığı konuşmada şiddetin her türlüsüne karşı ses yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı. “Kaybettiğimiz her can için, hak, hukuk ve adalet için buradayız” diyen Kınay, “Gülümsemesi yarım kalan, sözü yarım kalan, hayatı yarım bırakılan kadınlar bugün bizimle. Onların sesi bizim sesimizdir, mücadeleleri bizim mücadelemizdir. Sokaklar bizim, meydanlar bizim. Eşitlik, adalet ve umut için sesimizi büyüteceğiz. Kadın cinayetleri politiktir; kadınlar susmayacak, kadınlar korkmayacak. Karabağlar’ın karanlık sokaklarını bu gece birlikte aydınlattık ve bundan sonra da karanlık olan her köşeyi birlikte aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.

“HİÇBİR KADIN YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ise konuşmasında, “Bugün canı acıyan kadınların, şiddet gören çocukların ve cinayet kurbanı kadınların son olması için buradayız. Artık hikâyeler acıyla değil, umutla bitsin. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek” dedi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal da, “Yitip giden her can yalnızca bir kadın değil, hepimizin kaybıdır. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında, Karabağlar ’da şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimleri tek tek okunarak hep bir ağızdan “Burada!” denildi. Duygusal anların yaşandığı törende Başkan Kınay ve kadınlar, 24 saat sürecek nöbetle kadınların sesi, sözü ve mücadelesinin büyütülmesi için bir kez daha kararlılık mesajı verdi.