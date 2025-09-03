KARBEM’den YKS’de büyük başarı

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), LGS’de elde ettiği başarıların ardından YKS’de de gurur kaynağı oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçlarına göre KARBEM’den sınava giren 180 öğrenciden 150’si üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. Kalan 30 öğrenci ise ek tercih döneminde şansını deneyecek. Böylece KARBEM, yüzde 83’lük yerleşme başarısı elde etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak bizim en önemli görevlerimizden biri. KARBEM’de emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Kazanılan fakülteler şu şekilde:

2 öğrenci Tıp Fakültesine,

1 öğrenci Diş Hekimliği Fakültesine,

1 öğrenci Hukuk Fakültesine,

13 öğrenci Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine,

4 öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesine,

11 öğrenci Fen-Edebiyat Fakültesine,

3 öğrenci Eğitim Fakültesine,

21 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine,

8 öğrenci Turizm ve İletişim Fakültelerine,

4 öğrenci İlahiyat Fakültesine,

1 öğrenci PMYO ve MSÜ’ye,

3 öğrenci Konservatuvara,

78 öğrenci ise Meslek Yüksekokullarına yerleşti.