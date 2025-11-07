Karşıyaka'da Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu

Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin anısına düzenlenen “31. Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” için geri sayım başladı. Yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek koşu, 9 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan start alacak. 4 kilometrelik koşuda; sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi takip edilerek Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşılacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Koşunun bitiminde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak törende, yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Ayrıca, genel klasmanda kadın ve erkeklerde ilk üçte yer alanlara ise ödül verilecek. Birinciye 2 ay, ikinciye 1 ay, üçüncüye ise 15 günlük Sports International üyeliği hediye edilecek.

KARŞIYAKA’NIN EN ANLAMLI GELENEĞİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlediğimiz Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu, Karşıyakamızın en anlamlı geleneklerinden biri haline geldi. Her yıl çok sayıda yurttaşımızın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, Atatürk’e olan sevgi ve minnettarlığımızın en güçlü ifadesidir. Atamızın ilke ve devrimlerine sahip çıkan, Cumhuriyet değerlerini yaşatan bir Karşıyaka olarak; her adımda O’na ve bizlere emanet ettiği değerlere olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı, bu anlamlı günde birlik ve saygı duygularıyla koşumuza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.