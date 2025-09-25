Karşıyaka’da çocuklardan israfa karşı büyük dayanışma

Karşıyaka Belediyesi, ‘tüketim çılgınlığına’ karşı farkındalık yaratmak için 6-14 yaş arası çocukları 2. El Pazarı'nda buluşturdu. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlenen pazarda 110 çocuk tezgah başına geçti. İhtiyaç fazlası okul malzemeleri, kitaplar, giysi ve oyuncak gibi eşyaların paylaşıldığı etkinlik, hem aile bütçelerine katkı sağladı hem de dayanışmayı güçlendirdi.

SIRA TAKAS ŞENLİĞİ’NDE

Karşıyaka Belediyesi ayrıca 27 Eylül Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında, yine Zühtü Işıl Meydanı’nda, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynlerine yönelik “Çocuk Eşyaları Takas Şenliği” düzenleyecek. 40 standın yer alacağı şenlik, ailelere çocuklarının ihtiyacı olan eşyaları takas yoluyla temin etme imkanı sunacak. Çocuklara da erken yaşta yeniden kullanım kültürü aşılanacak, yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazandırılacak.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN PARÇASI OLDU”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Çocuklarımızın dayanışma kültürüne ve tüketim bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak adına nitelikli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu anlayışla Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz 2. El Pazarı’na katılan çocuklarımız hem ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadı hem de sürdürülebilir yaşamın parçası oldu. Katılan çocukların her birine ve ailelerine yürekten teşekkür ediyor, 27 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Çocuk Eşyaları Takas Şenliği’ne de tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.