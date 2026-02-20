Kavşaklar sanat eserine dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özgün peyzaj tasarımlarını kentin dört bir yanına kazandırmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinden çevre ilçelere kadar onlarca noktada düzenleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi mühendislerinin imzasını taşıyan tasarımlar; kavşaklar, refüj ve orta alanlar, yol kenarları ile atıl alanlarda hayata geçirildi. İzmir’in çehresini değiştiren bu uygulamalarda su tasarrufu sağlayan kurakçıl bitki türleri ve dekoratif peyzaj unsurları tercih edildi. Yeni nesil tasarımlar hem uzun ömürlü oluyor hem de kentin su kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

“TASARIMDA ÖNCELİK GÜVENLİK”

Tasarım sürecine ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Helin Topçu, kavşak düzenlemelerinde önceliğin her zaman güvenlik olduğunu belirterek, araç ve yaya sirkülasyonunu doğru analiz ettiklerini, sürücünün görüşünü engellemeyecek ve dikkatini dağıtmayacak tasarımlar oluşturduklarını söyledi. Bu doğrultuda bitki boyları, yerleşim düzeni ve sert zemin kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Topçu, ikinci temel başlığın ise sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti. Su kıtlığına karşı kurakçıl ve çok yıllık bitki türlerini tercih ederek su tüketimini azalttıklarını ve uzun ömürlü peyzaj alanları oluşturduklarını dile getiren Topçu, “Böylece hem belediye kaynaklarını verimli kullanıyoruz hem de iklim koşullarına dayanıklı alanlar tasarlıyoruz. Estetik ve kent kimliği de tasarımın ayrılmaz bir parçası. Bölgenin karakterine uygun, modern ve sade çizgilere sahip, uzaktan algılanabilir kompozisyonlar oluşturuyoruz. Geometrik desenler, bitki dokusu kontrastları ve doğal taş gibi malzemelerle kavşakları birer odak noktasına dönüştürüyoruz” dedi.

KENTE DEĞER KATAN TASARIMLAR

İzmir’in her noktasını büyük bir heyecanla tasarladıklarını belirten Helin Topçu, amaçlarının yalnızca bir peyzaj uygulaması yapmak değil, kente değer katan ve uzun yıllar yaşayacak mekânlar oluşturmak olduğunu söyledi. Kavşak tasarımlarında İzmir halkının beğenisini kazanacak, kentin kimliğine ve dokusuna uygun motifler tercih ettiklerini ifade eden Topçu, “Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak İzmir’in her köşesine dokunmayı hedefliyoruz. Kenti daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Çalışmalar kapsamında ekipler; Narlıdere Kaymakamlık Metro İstasyonu ve Çağdaş Metro İstasyonu çevresi, Bornova Otogar Kavşağı, Bayındır Cumhuriyet Meydanı, Kiraz ve Selçuk kavşakları, Kınık Şehit Balya Caddesi kavşakları, Ödemiş Kavşağı ile Ödemiş Atatürk Bulvarı, Buca Beyazıt Aykut Parkı refüjü, Çiğli otoyol kavşakları, Güzelbahçe 75. Yıl Bulvarı, Alija İzzetbegoviç Caddesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı kavşağı, Bayraklı Sakarya Caddesi 100. Yıl Anıtı çevresi, Final Fen Lisesi önü, Bornova Topçu Tugayı Kavşağı, Cengizhan Caddesi 4. Sanayi Sitesi girişi, Çiğli Koçtaş önü ve Harmandalı Meydanı, Ege Üniversitesi Hastanesi önü, ENTO Köprülü Kavşağı, Haydar Aliyev ve Sakarya Caddesi kesişimi, Karşıyaka Erdoğan Özen Meydanı, Örnekköy Tenis Kortları önü, Şemikler Kavşağı, Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi önü ve Manas Bulvarı Kavşağı başta olmak üzere onlarca noktada düzenlemeleri tamamladı.