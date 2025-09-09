Kazdağı’nda maden projesine karşı açılan davada zafer

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, TEMA Vakfı ve Gökçeyazı köylüleriyle birlikte açtıkları davada önemli bir kazanım elde etti. Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerine bağlı Gökçeyazı ve Sarıalan mahalleleri mevkiinde, CVK Madencilik A.Ş. tarafından planlanan “Altın-Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi” projesine verilen “ÇED Olumlu” kararları mahkeme tarafından iptal edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, davanın kazanılmasında emeği geçen hukukçulara, bilim insanlarına, davaya müdahil olan Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği’ne, Balıkesir Barosu’na ve köylülere teşekkür edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, mahkeme kararının ardından şirketin proje faaliyetlerinin acilen sonlandırılması için ilgili kurumları göreve çağırdı.