Kemal Anadol Ayvalık’ta okurlarıyla buluşacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15 ve 16. dönem Zonguldak, 18, 22 ve 23. dönem CHP İzmir Milletvekili olarak görev yapan yazar ve avukat Kemal Anadol, son eseri “Hoşça kal Midilli” kapsamında Ayvalık’ta düzenlenecek söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Etkinlik, 6 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Ayvalık’ın önemli kültür merkezlerinden biri olan Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane Salonu’nda gerçekleştirilecek. Söyleşide Kemal Anadol, “Hoşça kal Midilli” kitabının yazım sürecini, Midilli Adası’nın tarihsel ve kültürel dokusunu, ada ile Anadolu arasındaki ortak yaşam kültürünü ve kitabın ortaya çıkış hikâyesini anlatacak. Programın ardından Kemal Anadol, okurları için kitaplarını imzalayacak.