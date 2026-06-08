Kemal Anadol Ayvalıklılarla buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hukukçu, gazeteci, yazar, eski milletvekili ve eski CHP Grup Başkanvekili olan Kemal Anadol’u kitap tanıtımı ve imza gününde Ayvalık’ta ağırladı. Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane’de düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Ayvalıklıların büyük ilgi gösterdiği söyleşi ve imza gününde, Kemal Anadol’un “Hoşça Kal Midilli” adlı kitabı üzerine sohbet gerçekleştirildi. Ege’nin ortak kültürel mirasını, mübadele döneminin insan hikâyelerini ve bölgenin tarihsel belleğini konu alan söyleşi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

ERGİN: MÜBADELE DÖNEMİNE IŞIK TUTAN BİR BULUŞMA OLDU

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hoşça Kal Midilli kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşi, Ayvalık’ın tarihine, Ege’nin ortak hafızasına ve mübadele döneminin insan hikâyelerine ışık tutan çok değerli bir buluşma oldu. Kemal Anadol’a bilgi ve birikimini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum” dedi. Salonu dolduran Ayvalıklılara ve konuklara da teşekkür eden Başkan Ergin, Ayvalık’ta kültür, sanat, edebiyat ve tarih odaklı etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Söyleşinin ardından okurlarıyla bir araya gelen Kemal Anadol, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti. Etkinlik, Ayvalık’ın kültürel yaşamına katkı sunan önemli buluşmalardan biri oldu.