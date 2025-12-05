Kemal Anadol’dan “Hoşça Kal Midilli” Ayvalık’ta tanıtıldı

Ayvalık’ta kültür, tarih ve edebiyatın bir araya geldiği özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kenan Mortan’ın anlatımı ve Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüker’in moderatörlüğünde, yazar ve siyasetçi Kemal Anadol’un “Hoşça Kal Midilli” adlı kitabının tanıtımı ve ardından söyleşi programı düzenlendi.

Kemal Anadol, “Hoşça Kal Midilli” adlı eserinde Ege’nin iki yakasındaki göç olgusunu, aidiyet duygusunu, belleğin izlerini ve insanın yurduyla kurduğu güçlü bağı edebi bir anlatımla ele alıyor. Roman; Ayvalık ile Midilli arasındaki kültürel etkileşimleri, tarihsel kesişimleri ve dönemin toplumsal atmosferini güçlü karakterler üzerinden okura aktarıyor. Hem tarihi bir tanıklık hem de insan ruhuna dokunan bir hikâye niteliği taşıyan eser, yazarın Ege coğrafyasına duyduğu derin bağlılığı da yansıtıyor.

Etkinlikte, romanda işlenen temalar, Ayvalık–Midilli ilişkilerinin kültürel arka planı ve Kemal Anadol’un Ege kültürünü yorumlayışı üzerine zengin bir sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılar, yazarın anlatımı ve uzmanların değerlendirmeleri ışığında Ege’nin ortak tarihine dair yeni perspektifler edindi.