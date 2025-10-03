Kenize Mourad İzmir’de okurlarıyla buluştu

Romanlarıyla uluslararası alanda büyük ilgi gören yazar Kenize Mourad, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde (Institut français) düzenlenen söyleşiyle okurlarıyla bir araya geldi. Fransızca olarak yapılan etkinlikte Mourad, eserlerinde öne çıkan kimlik, hafıza ve tarih konuları üzerine konuştu. Mourad’ın tarihsel olayları ve kişisel hikâyelerini romanlarına nasıl aktardığını dinleme fırsatı bulan okurları özellikle “Saraydan Sürgüne” ve “Aşk ve Savaş Çocukları” gibi eserleri üzerine sorular sordu.

Etkinliğin ardından yazar, hayranlarıyla tek tek sohbet ederek kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.