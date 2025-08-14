Kent belleğini yaşatanlara Başkan Duman’dan teşekkür

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Boudja Gastro’daki kahvaltıda Kent Belleği Sergisi’ne katkı sunan Cem Unutmuş, Filiz Yurtkoru, Firdevs Özşimşir, Hatice Türk, Murat Gürer, Münir Yersu, Salih Ören, Ahmet Mithat Yurtkoru, Baki Kanıcı, Ertan Erdek, Kemal Balkanlı, Tayfur Göçmenoğlu ve TCDD adına katılım sağlayan Esra İnce ile bir araya geldi. Kahvaltının ardından tüm konuklarla birlikte, müze mantığı ile hizmet vererek sürekli açık kalacak sergiyi gezen Belediye Başkanı Görkem Duman, sergi hakkında bağışçılara bilgi verdi. Kişisel arşivlerini ve hatıralarını paylaşarak serginin oluşmasına katkı sunan tüm bağışçılara, Bucalılar adına teşekkür eden Belediye Başkanı Görkem Duman, “Burada gördüğünüz pek çok eşya ve belge, bağışçılarımızın büyük bir vefa ve gönül bağıyla bizlere emanet ettiği geçmişleridir. Bu sergi, kentimizin hafızasını koruyacak, gençlerimize geçmişimizi hatırlatacak, gelecek kuşaklara kim olduğumuzu anlatacaktır. Unutmayalım ki; geçmişini unutanlar, köklerinden kopanlar, geleceğini de inşa edemezler. Bugün, sizlerin desteğiyle geçmişimizi bugüne taşıyor, yarınlara miras bırakıyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, Kent Belleği Sergimizin Buca’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“SERGİYİ AÇMAK UZUN ZAMANDIR HAYALİMDİ”

Doğma büyüme bir Bucalı olarak, sergiyi açmanın uzun zamandır hayalini kurduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sergimiz, Buca’nın yerleşim yeri olarak bilinen ilk dönemlerinden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu anlatıyor. Buca Tarihi Odası ile başlayan bu serüven; tarihi demir yolu hattı, hipodrom, zanaatkârlar odası, Buca kırsalı ve son olarak bir Levanten evinin yaşamını ve kültürünü yansıttığımız özel oda ile devam ediyor. Ziyaretçilerimiz, sergimizle Buca’nın geçmişinden bugününe uzanan eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkmış oluyor. Ama buradaki en değerli unsurlar, yalnızca objeler değil, Buca’yı Buca yapan insanların hikâyeleri, mücadeleleri, hayalleri ve emekleridir. Sergimizi ziyaret ederken bu insan hikâyelerini hep göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.