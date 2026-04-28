Kentsel bellek ve ekoloji odaklı

İzmir'de kentsel bellek, ekoloji ve dönüşüm temalarına odaklanan "Flamingo Hattı" projesinin ikinci sergisi, Bayetav Sanat'ta açıldı.

Institut français İzmir, ArtMeet, Darağaç Kolektifi ve Bayetav Sanat işbirliğiyle; Bornova, Konak ve İzmir Büyükşehir belediyeleri ile İzmir Özel Tevfik Fikret Okullarının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kamusal alanları sanat yoluyla toplumsal hafızaya yönelik bir "karşılaşma alanı" olarak ele alıyor.

KÜLTÜREL BAĞ VURGUSU

Açılışta konuşan Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint, projenin İzmir ile Fransa arasında sanat aracılığıyla kurulan kültürel diyaloğu güçlendirdiğini söyledi. Bompont, “Bu projeye geçen yıl başladık. Bu fikir zamanla İzmir’e yayıldı. Süreç boyunca çok sayıda Fransız sanatçıyı İzmir’de ağırladık, aynı zamanda İzmirli sanatçılarla bir araya gelerek ortak üretim alanları oluşturduk. Bu proje, iki ülke arasında sanat yoluyla kurulan güçlü diyaloğun güzel br örneği oldu. Bayetav Sanat’a, Darağaç Kolektif’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHİR HAFIZAYLA KURULUR”

Bayetav Sanat Koordinatörü Hale Eryılmaz ise Flamingo Hattı’nın kamusal alan ve sanat ilişkisini yenden düşünmeye açtığını belirtti. Eryılmaz, “Şehir yalnızca binalardan, yollardan ve duvarlardan baret değil. Şehir; hafızayla, kültürle, dayanışmayla ve karşılaşmalarla kurulur. Sokak da bu nedenle yalnızca bir geçiş alanı değil; söz söyleme, iz bırakma ve birlikte var olma mekânıdır. Kamusal alanı sanat aracılığıyla yenden düşünmeye açan Flamingo Hattı’nın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İKİ SANATÇI AYNI ZEMİNDE BULUŞTU

Farklı coğrafyalardan gelen iki sanatçıyı aynı zeminde buluşturarak projenin uluslararası işbirliği yönünü öne çıkaran sergide, Fransız sanatçı Joachim Romain ile Suatlıyus'un eserleri yer alıyor. Romain, kamusal alandaki afiş katmanlarını "kentsel arkeoloji" yaklaşımıyla yeniden yorumlarken, Suatlıyus ise geri dönüştürülmüş malzemeler ve özgün diliyle sokağın enerjisini görünür kılıyor. Projeye adını veren flamingo, hem Fransa'nın sulak alanlarında hem de İzmir'in lagünlerinde yaşayan bir tür olarak Akdeniz coğrafyasını birbirine bağlayan ortak bir simge olarak ele alınıyor. Göç eden ve sınır tanımayan yapısıyla flamingo; ortak yaşamı, kültürel dayanışmayı ve ekolojik farkındalığı temsil ediyor. "Flamingo Hattı" projesinin ikinci sergisi, 30 Temmuz 2026 tarihine kadar Bayetav Sanat'ta ziyaret edilebilecek.