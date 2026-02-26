KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsüne sendikal faaliyet soruşturması

Önceki dönem KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Başak Edge Gürkan hakkında, konfederasyon tarafından alınan kararla 'iş bırakma eylemine' katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hamdi Çalık, konfederasyonun 14 Ocak 2026 tarihinde “Hakem Kurulu’nun Toplu Sözleşmesi Hükümsüzdür, Grev Haktır, Ek Zam Hemen Şimdi” şiarıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı. Çalık, söz konusu eylemin kamu emekçilerinin insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam ve demokratik bir çalışma yaşamı taleplerini görünür kılmayı amaçladığını belirterek, “Bu eylem anayasal bir hak kullanımından ibarettir” dedi.

SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Sendikal örgütlenme ve faaliyet yürütme hakkının Anayasa’nın 51. ve 53. maddeleriyle güvence altına alındığını hatırlatan Çalık, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinin de örgütlenme özgürlüğünü ve toplu eylem hakkını temel insan hakkı olarak tanımladığını vurguladı. Çalık, “Bu normlar hiyerarşisi içinde sendikal haklar, yalnızca idari düzenlemelerle sınırlandırılamayacak ölçüde güçlü anayasal ve uluslararası bir temele sahiptir” ifadelerini kullandı. Eylemden yaklaşık bir hafta sonra İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES 2 No’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan hakkında, görev yaptığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “sendikal faaliyet nedeniyle mesaiye gelmediği” gerekçesiyle yazılı açıklama talep edildiğini ve ardından muhakkik atanarak ifadeye çağrıldığını belirten Çalık, bu uygulamaya tepki gösterdi.

“ANAYASAL HAK”

Çalık, “Bu uygulama açıkça sendikal faaliyetin idari soruşturma tehdidiyle baskı altına alınması anlamına gelmektedir. Sendika yöneticilerinin, konfederasyon kararları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere katılması, eylemi örgütlemesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi sendikal görevin doğal ve zorunlu bir sonucudur. Bu faaliyetlerin disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi, sendikal özgürlüğün özüne müdahale niteliği taşımaktadır” dedi. İzmir’de ve Türkiye genelinde binlerce kamu emekçisinin aynı eyleme katıldığını hatırlatan Çalık, yalnızca dönem sözcüsü hakkında soruşturma başlatılmasının “sendika başkanımıza yönelik açık bir gözdağı” olduğunu ifade etti. Çalık, “Bu durum, temsil görevini hedef alan ve sendikal iradeye yönelik açık bir tehdit işlem niteliğindedir. Anayasal güvence altındaki hakların kullanımını fiilen sınırlandırmaya dönük idari bir tutum olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu. Sendikal hakların kullanımının ne suç ne de disiplin yaptırımına konu edilemeyeceğini vurgulayan Çalık, grev ve iş bırakma eylemlerinin demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olduğunun altını çizdi. “Kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarını koruma ve geliştirme amacıyla başvurdukları bu yöntemler, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak korunmalıdır” dedi.

“SENDİKAL MÜCADELE, DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMİNATIDIR”

Sağlık Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda benzer eylemler nedeniyle verilen disiplin cezalarının yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatan Çalık, “Bu süreçte ortaya çıkan kamu zararları ortadayken, benzer hukuksuz uygulamaların sürdürülmesi hem hukuk devleti ilkesine hem de kamu yararı anlayışına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Çalık açıklamasında taleplerini şu sözlerle sıraladı: “Başak Edge Gürkan hakkında başlatılan soruşturma derhal geri çekilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımına yönelik idari baskılara son verilmelidir. Kamu emekçilerinin örgütlenme ve toplu eylem hakkına yönelik tüm müdahalelerden vazgeçilmelidir.” KESK olarak emeğin, demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çalık, “Anayasal güvence altındaki haklarımızı kullanmaktan geri adım atmayacağız. Sendikal mücadele, demokratik toplumun teminatıdır ve engellenemez” dedi.