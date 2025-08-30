Konak Belediyesi’nden esnafa 30 Ağustos hediyesi

Konak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki esnafa üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu Türk bayrağı dağıttı. Büyük Zafer’in 103’üncü yılında coşkuyu yaymak amacıyla ilçenin dört bir yanındaki esnafa hediye edilen bayraklarla sokaklar ve dükkanlar kırmızı beyaza büründü. Belediye görevlileri tarafından dağıtılan bayrakları camlarına asan esnaflar, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anan Başkan Mutlu, “30 Ağustos, bir halkın özgürlüğe, bağımsızlığa ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün coşkusunu Konak’ın dört bir yanına yaymak için bayraklarımızı ilçe genelindeki esnafımıza hediye ettik. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.