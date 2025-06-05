Konak Belediyesi'nden ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ mesajı

Konak Belediye Meclisi haziran ayı ikinci oturumu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis salonunda CHP grubunun taşıdığı, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı dövizler dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetimindeki toplantıda Kurban Bayramı mesajlarına da yer verildi. Başkan Mutlu, her şeyin çok güzel olacağına dair umuda ve adalet istemine vurgu yaparak, bayramı şu sözlerle kutladı: “Herkesin, bütün çalışma arkadaşlarımın, meclis üyesi arkadaşlarımın ve komşularımın bayramını kutluyorum. Bayramın hepimize, ülkemize adalet, barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Umuyorum her şeyin çok güzel olduğu günler yakındadır, bayramdan hemen sonradır.”

CHP GRUBU CUMHURBAŞKANI ADAYINA SAHİP ÇIKTI

Meclis Başkanvekili Kazım Umdular, 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınıp yerine kayyum atanmasından bu yana geçen süreci değerlendirdi. Bu süreç içinde 19 Mart tarihiyle beraber CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun haksız, hukuksuz ve gerekçesiz bir şekilde tutuklandığını ifade eden Umdular, CHP grubundan ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ yazılı dövizleri göstermelerini istedi. Umdular, “Tüm Türkiye’de düzenlediğimiz mitinglerde hak, hukuk, adalet talebimizi halkımızla beraber dile getirmeye çalışıyoruz. Biz 23 Mart 2025’te 15 buçuk milyon oyla cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yanımızda, sandığı da önümüzde istiyoruz” dedi.

“SOSYAL DEMOKRAT, DÜRÜST, ŞEFFAF BELEDİYECİLİK”

Konak’ta esnafın ruhsat alma süreçleriyle ilgili gelen soru üzerine konuşan Başkan Mutlu, “Adil Kent, Eşit Yurttaşlık” mottosunu hatırlattı. İyi bir sistem kurduklarını ve her esnafa eşit kurallar uygulandığını dile getiren Başkan Mutlu, “Seçim öncesi mottomuz, ‘Adil Kent, Eşit Yurttaşlık’tı. Özellikle belediyenin, tüm yurttaşlara eşit ve yasalara uygun olarak hareket etmesi, benim mottom. Zabıta da bunların en başında geliyor. Herkes eşit olacak. Herhangi birine, herhangi bir çıkar karşılığı, hiçbir şekilde ayrımcılık gözetilmemek üzere bir yapı kurduk. Burada mesele şu; süre verildiğinde süreye uymayan herkese eşit davranılıp davranılmadığı. Herkese aynı sürenin verilip verilmediği. Herkesten aynı evrakların istenip istenmediği. Açıkçası benim çalışma arkadaşlarımdan beklediğim, bu eşitlik ilkesi. Herkese eşit davranılması, bizim hem sosyal demokrat olarak hem dürüst, şeffaf bir belediyecilik anlayışında önemsediğimiz bir şey. Ekonomik koşullar belli, esnaf çok zor durumda. Bayram öncesi yaprak kıpırdamadı, esnaf iş yapamadı. Biz onlara zorluk çıkarmak değil, sadece sistem kurmak istiyoruz. Amacımız şu, bir kural varsa o kurala herkes uyacak” ifadelerini kullandı.

ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Meclisten geçen önergeler arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu raporu da yer aldı. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte Roman Koordinasyon Merkezi kurulmasının da yolu açıldı. Eşitlik Birimi bünyesinde kurulacak merkez Roman yurttaşların eğitim, güvenlik, barınma, istihdam, sağlık gibi temel hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunları belirlemek için çalışmalar yürütecek.

KARARLARDA OYBİRLİĞİ

Öte yandan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen ek önergenin kabulüyle Yerel Hizmetler Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Dr. Ayhan Sökmen’in isminin İlçede uygun bir yere verilmesi, belediyenin kooperatifler işbirliğinde çalışmalar yapması, el sanatlarıyla ilgili komisyon kurulması, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri arasında işbirliği sözleşmesi düzenlenmesi maddeleri oybirliğiyle meclisten geçti.



