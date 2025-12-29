Konak Belediyesi’nden yeni spor tesisi müjdesi

Başkan Mutlu, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Basri Vreskala ve yöneticilerini ağırladı. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Vreskala, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin önerisiyle, TÜRFAD İzmir Şubesi ile Konak Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır Ödül Töreni” etkinliğinin uluslararası düzeyde Avrupa Fair Play ödülü aldığını, bunun sevincini paylaşmak istediklerini söyledi. 26 yıldır Konak Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen ödül töreninin 27’ncisini 2026 yılının Nisan ayında yine Konak Belediyesi’nin destekleriyle düzenleyecek olmalarının, kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Vreskala, “Avrupa’dan aldığımız bu ödülde sizlerin büyük desteği var. Türkiye’de 14 şube arasında İzmir hep ilkleri başarmıştı, bu da bir ilk daha oldu. Bu ödül töreni çok vefalı ve anlamlı bir etkinlik. Konak Belediyesi sayesinde bu geleneği sürdürdüğünüz için size bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

DESTEKLER SÜRECEK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da, TÜRFAD İzmir Şube yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Geleneksel hale gelen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır Ödül Töreni” için bu yıl da ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini dile getiren Başkan Mutlu, “İzmir’in spor kültürüne hizmet etmiş, emek vermiş olduğunuz ve emek vermeye devam ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Konak Belediyesi olarak özellikle genç sporcuların yetişmesi adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mutlu, Konak’ta belediyenin girişimleriyle hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden çıkan güzel haberleri paylaşan Mutlu, “19 Mayıs Mahallemizde yer alan, rahmetli Başkan Ahmet Priştina döneminde yapılmış bir halı sahayı İl Gençlik Spor Müdürlüğüne verdik. Burada güzel bir futbol sahası yapılacak. Ayrıca Konak-Bornova sınırında yer alan bir boş arazi var. Buraya da bir spor alanı yapılması konusunda mutabakata vardık. Böylece iki güzel tesisi yakın zamanda kentimize kazandırmış olacağız. Yenişehir bölgemizde yer alan ve ‘Langar’ olarak bilinen alanda da Büyükşehir Belediyemizce bir futbol sahası daha planlandı. Projesi çizildi, yakın zamanda yapımı aşlayacak” dedi.

Konak Belediyesi’nin sadece futbola değil farklı spor dallarına yönelik de yatırımları olduğunu dile getiren Mutlu, “Halkapınar’daki sahamızı yenileyeceğiz ve ek tesislerle güçlendireceğiz. 2026 yazına kadar ilçemizdeki spor yatırımlarını çoğaltacağız” diye konuştu.