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Konak’ın Halk Oyunları Şenliği’nde 20. yıl gururu yaşanacak

Konak’ın Halk Oyunları Şenliği’nde 20. yıl gururu yaşanacak

12.06.2026 16:02:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Konak’ın Halk Oyunları Şenliği’nde 20. yıl gururu yaşanacak

Konak Belediyesi’nin 20 yıldır bozulmayan geleneği Halk Oyunları Şenliği’nde bu yıl 400 dansçı 12 yörenin halk oyunlarını, 14 Haziran Pazar akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirlilerle buluşturacak.
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Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği, bu yıl 20’nci kez izleyici karşısına çıkmanın gururunu yaşıyor. 14 Haziran’da, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek şenlikte 400 dansçı, 12 yörenin halk oyunlarını sergileyecek. Anadolu’nun dört bir yanından gelen kültür zenginliği, Konak’ta bir kez daha hayat bulacak. Girişlerin ücretsiz olacağı etkinlikte ekiplerin yöresel kostümleri ve koreografileri tam bir kültür şöleni yaşatacak.

“ANADOLU’NUN KÜLTÜR ZENGİNLİĞİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri, Halk Oyunları Şenliği coşkusunu yaşamaya davet ederek, “Konakımızda sürdürdüğümüz Halk Oyunları Şenliğimizin 20’ncisini düzenlemekten gurur duyuyoruz. Anadolu’nun yöresel halk oyunlarıyla bütünleşen kadim kültür zenginliğini hep birlikte yaşayalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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