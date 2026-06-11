Konak’ın Yerel Eşitlik Eylem Planı ortak akılla şekilleniyor

Eşitlik odaklı bir yerel yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmayı amaçlayan Konak Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) çalışmaları kapsamında Dış Paydaş Çalıştayı düzenledi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözümler üretilmesini hedefleyen çalıştay, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden temsilcileri Toros Sosyal Tesisleri’nde bir araya getirdi. Açılış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yaptığı çalıştayda, YEEP Danışma Kurulu üyelerinden Eşit Yaşam Derneği Başkanı S. Nazik Işık ve Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Karaburun Akıncı, planın önemi, süreç ve çalıştaydan beklentiler hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

“GÖREVE GELDİĞİMDEN BU YANA EŞİTLİKÇİ BİR YÖNETİM BENİMSEDİM”

Eşitlik yolunda attıkları her adımda yanlarında olan tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadın bir belediye başkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana, Konak’ta adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışını hakim kılmayı temel önceliklerden biri olarak benimsedim. Çünkü biliyorum ki bir kent ancak kadınların, çocukların ve tüm dezavantajlı kesimlerin eşit fırsatlara sahip olduğu ölçüde güçlü ve yaşanabilir olabilir. Ekip arkadaşlarımla birlikte son 2 yıl içerisinde, kadınların sesinin daha güçlü duyulması, emeğinin daha görünür olması için çok yönlü çalışmalar yürüttük. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay da ortak aklı büyütmek, görüş ve önerilerinizle yol haritamızı güçlendirmek amacı taşıyor. Çünkü eşitliği tesis edecek politikalar, ancak tüm kesimlerin katılımıyla ve ortak sorumluluk anlayışıyla şekillenebilir” dedi.

“İMZALAR TEK BAŞINA EŞİTLİĞİ GETİRMEZ”

Göreve geldikleri günden bu yana Konak’ta kadınların yaşamına dokunan pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Mutlu, “Konaklı kadınların haklarını bilen, potansiyellerini ortaya çıkaran, ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlayan eğitim programları düzenledik. Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimiz sayesinde çocuklar eşit, adil ve kaliteli olanaklara erişirken; anneler de kendilerine zaman ayırma, hayata ve istihdama katılma fırsatı buldu. Açtığımız kurslar ve meslek edindirme programlarından yararlanarak yeni beceriler kazandı, yeni kapılar araladı. Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanında kurduğumuz el emeği kermesleri üreten kadınların el emeğine değer kattı. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezlerimizin açılmasıyla, Konak’ta hiçbir kadının kendisini yalnız hissetmeyeceği, dayanışarak güçleneceği yeni dönemin kökleri sağlamlaştı. Yine bu anlayışın somut bir göstergesi olarak, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Bu imza, Konak Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm hizmet ve politikalarının merkezine koyma iradesinin açık bir taahhüdüydü. Ancak biliyoruz ki imzalar tek başına eşitliği getirmez. Asıl mesele, bu iradeyi somut ve kalıcı politikalara dönüştürmektir. İşte bu nedenle iki yıl önce attığımız o imzanın ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla başlattık” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ”

“Yerel Eşitlik Eylem Planı bizim için sadece bir belge değil” diyen Başkan Mutlu, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Bu plan, Konak'ta yaşayan her kadının, her çocuğun, her gencin, her engelli bireyin, her yurttaşın hayatına dokunacak bir yol haritası olacak. Ve bu yol haritasını masa başında değil, sizlerle birlikte oluşturuyoruz. Eşitlik uzun bir yol. Bazen zor, bazen yorucu bir yol. Ama aynı masanın etrafında buluşabilen, birbirini dinleyen, ortak bir gelecek kurmaya inanan insanlar varsa umut her zaman vardır. Ben bugün bu salonda ve Konak’ın geleceğinde o umudu görüyorum. Hep birlikte daha adil bir kent, daha eşit bir yaşam ve daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceğimizi bilmenin mutluluğuyla hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

EYLEM PLANINA DOĞRUDAN KATKI

Açılış ve sunumların ardından katılımcılar, eğitim, sağlık, kadına yönelik şiddet, sosyal ve ekonomik güçlenme, kentsel hizmetler, karar alma mekanizmalarına katılım, afet ve iklim dayanıklılığı olmak üzere yedi farklı temada oluşturulan yuvarlak masalarda görüş alışverişinde bulundu. Grup çalışmalarında sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenirken, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de geliştirildi. Değerlendirme oturumu ile sona eren çalıştaydan elde edilen çıktılar, bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Yerel Eşitlik Eylem Planı’na doğrudan katkı sağlayacak.