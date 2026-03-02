Konak’ta 8 Mart etkinlikleri başlıyor

Konak Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm haftaya yayılan bir dizi etkinlikle kutlayacak. Kadınlar sergilerden panele, kermesten tiyatro gösterilerine kadar kentin farklı noktalarına yayılan pek çok etkinlikte bir araya gelecek. Kadınların gücünü ve emeğini görünür kılacak etkinliklere herkesi davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta bu yıl 8 Mart’ı sanatla, üretimle ve birlikte olmanın gücüyle karşılıyoruz. Tüm komşularımızı etkinliklerimize katılmaya, kadın emeğine destek olmaya ve dayanışmayı birlikte büyütmeye davet ediyorum” dedi.

SANATTA KADIN İZİ

Etkinlik takvimi, 2 Mart Pazartesi günü saat 14.00’da Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açılacak olan “İz ve Yankı Kadın Sanatçılar Karma Sergisi” ile başlayacak. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü, hafta boyunca Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Kadın Müzesi’ndeki farklı sergilerle desteklenecek. 6 Mart Cuma günü saat 17.00’da Tuba Gültekin ve Yurdagül Kılıç’ın “Bir Kadın Bir Dünya: Kırmızı Mavi İzler” adlı resim sergisi, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 10 Mart Salı günü saat 14.00’da ise “8 Kadın Akademisyen Karma Sergisi” Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde ziyarete açılacak.

EKONOMİK GÜÇLENME MASAYA YATIRILACAK

5 Mart Perşembe günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenecek olan “Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme” paneli, hukuk ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Rotary Bölge Federasyonu Başkan Yardımcısı Pınar Aksoy’un kolaylaştırıcılığında ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Seyfeli, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten ile İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zöhre Dalkıran’ın katılımıyla kadınların istihdamdaki yeri ve yasal hakları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

DOMİNİK CADDESİ’NDE EL EMEĞİ BULUŞMASI

5-7 Mart tarihleri arasında Dominik Caddesi’nde “Dünya Kadınlar Günü El Emeği Kermesi” düzenlenecek. Kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan etkinlik, saat 12.00 ile 21.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 6 Mart Cuma günü festival havasına bürünecek olan kermesin resmi açılışı saat 15.00’da Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun konuşmasıyla başlayacak. Ardından sahne alacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Şef Şenol Şentürk yönetiminde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Müzik programı “Kadın ve Emek Temalı Şarkılar” konseriyle devam edecek. Solist Deniz Aygün Araal’a piyanoda Uğur Sayınbatur eşlik edecek. Konak Belediyesi Latin Perküsyon Grubu ritim dolu bir gösteri sunarken, İzmir Dans Stüdyosu dansçıları tango performansıyla sahnede olacak. Konak Belediyesi Step – Aerobik Grubu’nun da izleyicilerle buluşacağı etkinliğin finalinde, “Popkar Popüler Müzik Korosu Konseri” gerçekleştirilecek.

ATÖLYE VE TİYATROLAR

7 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde İda Sanat’ın “Kadın Ölüleri” ve 9 Mart Pazartesi günü saat 20.30’da Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan Sekizde Tiyatro Topluluğu’nun “Canfeda Çıkmazı” oyunları, izleyiciyi kadının toplumsal konumunu sorgulamaya davet edecek. 9 Mart Pazartesi günü saat 13.00’da ise Hatay Semt Merkezi’nde “8 Mart’ta Söyleyecek Sözüm Var” başlığıyla interaktif bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

FİNAL KADIN AKADEMİSYENLERLE

10 Mart Salı günü saat 14.00’da Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde açılacak olan “8 Kadın Akademisyen Sanatçı Karma Sergisi”, Dünya Kadınlar Günü’nün kapanışını prestijli bir sanat buluşmasıyla yapacak.