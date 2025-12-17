Konak'ta ‘genç’ protokol

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Cosmos Gençlik Derneği Başkanı Furkan Hergül tarafından imzalanan protokol, tarafların sürdürülebilir kalkınma, kültürel gelişim, insan hakları ve gençlik iş birlikleri alanlarında ortak projeler geliştirmesini öngörüyor. Bu kapsamda özellikle toplantılar, çalıştaylar, eğitimler, seminerler, gençlik değişimleri ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle gençlerin aktif katılımı ve dayanışmasının güçlendirilmesini amaçlanıyor. Protokol kapsamında, Konak Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkileri ve küresel iş birlikleriyle Cosmos Gençlik Derneği'nin uluslararası ağları ve proje deneyimi en yararlı şekilde kullanılacak. Konak Belediyesi, derneğin faaliyetlerine tesis ve kaynak desteği sağlayarak köprü rolü üstlenecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak'ta gençlerle birlikte yol yürümekten ötürü çok mutluyuz. Türkan Saylan Kültür Merkezi'mizin iki katını sadece onlara ayırdık. İlçemizin farklı noktalarında kütüphaneler açıyoruz. Bu protokolle de, Konaklı gençlerin yerel ve uluslararası düzeyde daha aktif rol almasını sağlayacağız” dedi.

Cosmos Gençlik Derneği Başkanı Furkan Hergül de iş birliği için Başkan Mutlu'ya teşekkür etti.